Aydın ve Denizli sanayide güç birliği yaptı!

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Denizli programı kapsamında Denizli Model Fabrika ile Denizli Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve ASTİM OSB Müdürü’nden oluşan heyet, Denizli programı kapsamında Denizli Model Fabrika ve Denizli Sanayi Odası’nı ziyaret etti. DSO ve Denizli Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan heyet, Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk eşliğinde tesisi yerinde inceledi. Teknik gezi sonrasında Öztürk tarafından gerçekleştirilen sunumda; Model Fabrika’da uygulanan yalın üretim teknikleri, öğren-dönüş programları ve sanayicilere sunulan danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca, bu uygulamalardan faydalanan işletmelerin verimlilik, kalite ve kapasite artışına yönelik elde ettiği kazanımlar paylaşıldı.

"Stratejik yatırım"

Ziyaret kapsamında DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Model Fabrika’nın yalnızca Denizli için değil, bölge sanayisinin gelişimi açısından da stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, tesisin Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerdeki sanayiciler tarafından etkin şekilde kullanılmasını önemsediklerini belirterek, bölgesel iş birlikleriyle sanayinin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Model Fabrika ziyaretinin ardından AYSO heyeti, Denizli Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Oda ziyaretinde konuşan Başkan Kasapoğlu, Denizli sanayisinin güçlü üretim altyapısına dikkat çekerek, başta tekstil olmak üzere kablo, mermer ve makine sektörlerinde önemli bir kapasiteye sahip olduklarını belirtti. İmalat sanayinde yaşanan zorluklara rağmen, Üyelerin verimliliğini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kasapoğlu, iştirakler ve DSO Verimlilik Merkezi ile ikiz dönüşüm konusunda Üyelerin rekabet edebilirliğini artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Savunma sanayisinde yüksek katma değerli üretimi destekleyen yatırım vizyonu

Kasapoğlu, Denizli’de kurulması planlanan savunma sanayi yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, TEI ile yürütülen temaslar hakkında heyete bilgi verdi. Savunma sanayi yatırımı ile Denizli ve bölge sanayisinin çeşitliliğini artırmak, yüksek katma değerli üretimi desteklemek ve ihracat kapasitesine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Denizli’deki organize sanayi bölgelerinin mevcut durumu ile ilgili bilgi veren Kasapoğlu, Makina İhtisas OSB projesi ile ilgili çalışmaları heyet ile birlikte değerlendirdi.

DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş tarafından, Denizli Sanayi Odasının son 4 yıllık faaliyetleri ve yürütülen projeleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirilirken, iki kurum arasında kurulabilecek iş birliği alanları değerlendirildi.

İş birliği vurgusu

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ise Odalar arası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, Üyelere daha etkin hizmet sunmak ve iş süreçlerini kolaylaştırmak adına ortak çalışmalar yürütmeyi önemsediklerini ifade etti. Denizli Model Fabrika’dan Aydın sanayisi olarak yararlanmak istediklerini belirten Maraş, verimlilik konusunda sektörel iş birliklerine değindi.

Ziyaret, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu’nun AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş’a Denizli’nin simgesi olan horoz heykelini takdim etmesiyle sona erdi.