Van-Hakkari yolu yeniden ulaşıma açıldı
Van-Hakkari kara yolunda dün düşen çığ nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan güzergah, Karayolları ekiplerinin gece geç saatlere kadar süren çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Van-Hakkari kara yolunda ulaşıma engel olan çığın ardından bölgede gece boyunca yoğun çalışma yürütüldü.
Güzeldere Tüneli yakınlarındaki Gedikbaşı Mahallesi Kırmızıtaş mevkisine dün çığ düştü. Yamaçtan kopan kar kütlesi nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri olası yeni çığ riskine karşı bölgede incelemelerde bulundu.
Karayolları ekiplerinin dün gece geç saatlere kadar yaptığı çalışmayla, yol yeniden ulaşıma açıldı.