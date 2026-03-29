Bu üçgene dikkat! Geleceği tehdit ediyor

"GÜÇLÜ TOPLUM BİLİNÇLİ BİREYLERLE MÜMKÜN": Açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, topluma hizmetin üniversitelerin asli unsurlarından biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Üniversitede ‘biz bir aileyiz’ diyoruz, o zaman her ailenin potansiyel olarak başına gelebilecek sıkıntılardan biri de bağımlılık mevzusu. Çalışanlarımız ve öğrencilerimize yönelik bu eğitimleri farklı kulvarlarda veriyoruz. Dijital bağımlılık, alkol ve madde bağımlılığı ile kumar bağımlılığı birbirinden bağımsız değil. Geçişleri iyi anlamalıyız çünkü karşımızdaki düşman ayrı ayrı savaşmıyor. Aralarındaki köprüleri yıktığımız an bir adım öne geçmiş olacağız. Bağımlılığa karşı önce bilinçlenmeyi, sonra korumayı en son ise birlikte çözüm üretmeyi planlıyoruz. Güçlü bir toplum ancak bilinçli bireylerle mümkün."