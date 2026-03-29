  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Antalya’da o tehlike yeniden ortaya çıktı! Çam ağaçlarını istila ettiler Görüntüler Sarıkamış'tan: Zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesi Sabancı Holding’de deprem: Kimsenin ruhu bile duymadı Türkiye'nin yeni belası: Görürseniz sakın dokunmayın! Çıvgın sazlıklarda beslendi! İskandinavya’dan gelip Diyarbakır’da görüntülendi Bu üçgene dikkat! Geleceği tehdit ediyor Türkiye’den 48 tane Kaan alacak olan ülkede dikkat çeken gelişme: İkinci dev uçak menzile girdi ‘Süreç tamamlanmadı’ diyen Şener Üşümezsoy’dan korkutan uyarı! ‘6.5 büyüklüğünde deprem riski var’ O ilde hayat felç oldu: Ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü! N’Golo Kante transfer iddiaları hakkında konuştu! ‘Neden olmasın'
Gündem
9
Yeniakit Publisher
O ilde hayat felç oldu: Ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O ilde hayat felç oldu: Ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü!

Denizli'de etkisini gösteren kuvvetli fırtına yüzünden bazı evlerin çatıları uçtu, bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar devrildi.

#1
Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Rüzgar sebebiyle bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar yola ve araçların üstüne devrildi.

#3
Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

#4
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

#5
Adalet Mahallesi'ndeki sitede üzerlerine çatı parçaları düşen bazı araçlar ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın cam balkonu ve çatısında hasar oluştu.

#6
Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun bahçesinde bulunan uçağın üzerine de ağaç devrildi. Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bağbaşı Yaylası'na ulaşımı sağlayan teleferik hattı ile Denizli Kayak Merkezi de geçici süreyle kapatıldı.

#7
Motorlu kurye faaliyetleri durduruldu Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

#8
Açıklamada, "Bu kapsamda çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla saat 20.00'ye kadar il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23