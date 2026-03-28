Savaş Türkiye'ye biraz daha yaklaştı! Ünlü havalimanı füzelerle vuruldu

Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük Uluslararası Havalimanı füzeli bir saldırıya sahne oldu. Haşdi Şabi'ye ait bir noktanın hava saldırısıyla hedef alındığı aktarıldı.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, olayın sıradan bir taciz ateşi olmadığını ve doğrudan istihbarat birimlerinin hedef seçildiğini vurguladı. Shafaq News'e konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, operasyonun detaylarını şu sözlerle ifade etti:

"Saldırıda üç adet güdümlü füze kullanıldı ve doğrudan Haşdi Şabi'nin istihbarat müdürlüğüne ait yerleşke tam isabetle vuruldu. Bu tesis havalimanı sınırları içinde yer alsa da ana altyapıdan yüksek duvarlarla ayrılmış durumdadır."

