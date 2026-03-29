Ev internetinde yeni dönem: Artık zorunlu olacak!

Taslağa göre operatör değişikliği artık e-Devlet üzerinden onaylanacak. Abonenin talebi üzerine yeni operatör tarafından başlatılan süreçte, aboneye kısa mesaj gönderilecek ve e-Devlet’te kimlik doğrulaması yapılarak işlem onaylanacak. Bu adımla birlikte sahte başvuru ve izinsiz geçişlerin önüne geçilecek. Sistemde bazı sınırlamalar da bulunuyor. Son 30 gün içinde operatör değiştiren aboneler yeniden başvuru yapamayacak, bir yıl içinde ise en fazla dört kez değişiklik yapılabilecek.