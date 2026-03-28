CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Fondaşlar isyan etti

CHP mide bulandıran rezaletlerle gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı.

Rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla hakkında işlem başlatılan Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’daki lüks otelde iki sevgilisinden biri olduğu öne sürülen 21 yaşındaki belediye personeliyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Fondaşlar isyan etti

Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanması arpasını CHP'den alan fondaşları isyan ettirdi.

Hilal Köylü de Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kendisinden 36 yaş küçük bankamatik belediye personeli bir kız ile otel odasında basılmasına şu sözlerle isyan etti:

Biz de işte yasak aşkı aklıyor falan değiliz tabii. Yani Özkan Yalım aklı başında olsaydı zaten otel odasında şöyle bir ortamda hadi her hiçbir zaman buluşulmaz da böyle bir ortamda hiçbir şekilde sevgilisiyle buluşmazdı. Beraber olmazdı.

Ama CHP’deki beklenti ya da daha doğrusu öngörülen senaryo Özkan Yalım’ın parti belediye başkanlığından istifa etmesi yönünde. İşte diyecek ki “Ben partimi bu süreçte yıpratmamak adına bu görüntüler için özür diliyorum halkımdan, ailemden,” diyerek soruşturmanın daha çok yolsuzluk ve rüşvete yoğunlaşması için artık görüntülerin işte özür diledi, geri adım attığı denilsin diye bir istifa beklentisi de var Özkan Yalım’dan.

Eğer o istifa etmezse de, Özgür Özel gereğini yapacaktır." diyor CHP’li kurmaylar. Onu da söylemiş olayım.