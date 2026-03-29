Antalya’da o tehlike yeniden ortaya çıktı! Çam ağaçlarını istila ettiler Görüntüler Sarıkamış'tan: Zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesi Sabancı Holding’de deprem: Kimsenin ruhu bile duymadı Türkiye'nin yeni belası: Görürseniz sakın dokunmayın! Çıvgın sazlıklarda beslendi! İskandinavya’dan gelip Diyarbakır’da görüntülendi Bu üçgene dikkat! Geleceği tehdit ediyor Türkiye’den 48 tane Kaan alacak olan ülkede dikkat çeken gelişme: İkinci dev uçak menzile girdi ‘Süreç tamamlanmadı’ diyen Şener Üşümezsoy’dan korkutan uyarı! ‘6.5 büyüklüğünde deprem riski var’ O ilde hayat felç oldu: Ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü! N’Golo Kante transfer iddiaları hakkında konuştu! ‘Neden olmasın'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otizmli evlatlarımıza tam destek! Tarihi yapılar mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde tüm Türkiye’yi kapsayan dev bir gönül köprüsü kuruyor. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin toplumsal hayata tam katılımını sağlamak amacıyla; köprülerden saraylara, tarihi kulelerden kamu binalarına kadar tüm simge yapılar mavi ve kırmızı ışıklarla aydınlatılacak. "Farkındalık her şeydir" diyen devletimiz, nisan ayı boyunca sürecek etkinliklerle otizmli kardeşlerimizin sesi olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek, bazı kamu binaları, tarihi ve simgesel yapıları otizmi temsilen mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatacak.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin toplumsal hayata katılımına yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüren Bakanlık, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" ve nisan ayı boyunca ülke genelinde otizme dikkat çeken çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu kapsamda, 2 Nisan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri hizmet binaları ile bazı tarihi ve simgesel yapılar otizmi temsilen mavi veya kırmızı ışıkla aydınlatılacak.

Ayrıca ay boyunca otizm konusunda seminer, söyleşi, panel, çalıştay ve konferanslar düzenlenecek, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşleri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında merkezi noktalarda tanıtım stantları kurulacak ve bakanlık personeli aracılığıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Sinema gösterimi, tiyatro, piknik ve otizm şenlikleri, el baskısı atölyeleri gibi sosyal etkinliklerin yanı sıra spor karşılaşmalarında farkındalık pankartları açılacak.

Öte yandan Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından afiş, broşür, kamu spotu ve kısa film çalışmaları yapılacak, otizme yönelik bilgi yarışmaları düzenlenecek. Yerel basın ve yayın organlarında söyleşi ve haber çalışmaları yapılacak, farkındalık videoları ile radyo programları hazırlanarak kamuoyuna sunulacak.

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk
Dünya

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "İsrail ordusuna ait hedeflere 48 saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

Emin Çölaşan'dan rüşvet operasyonu yazısı! "Bunu yazmaktan utanıyorum ama yazmak zorundayım"
Gündem

Emin Çölaşan'dan rüşvet operasyonu yazısı! "Bunu yazmaktan utanıyorum ama yazmak zorundayım"

Rüşvet soruşturması kapsamında CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da lüks bir otel odasında belediye personeli olan 21 yaşın..
Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti
Ekonomi

Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünyanın en büyük şirketi olan BlackRock’ın tepe yöneticisi Laurence Douglas Fink’i İstanbul’daki Dolmab..
Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı
Siyaset

Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulunda 23. Dönemi açılışında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan..
Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz
Gündem

Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasının ardından CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın "Ben..
Milletin vergisiyle metres hayatı
Gündem

Milletin vergisiyle metres hayatı

Otel odasında 21 yaşındaki kızla basılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, gayrimeşru ilişki yaşadığı kadınlara milletin parasıyla m..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23