Otizmli evlatlarımıza tam destek! Tarihi yapılar mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde tüm Türkiye’yi kapsayan dev bir gönül köprüsü kuruyor. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin toplumsal hayata tam katılımını sağlamak amacıyla; köprülerden saraylara, tarihi kulelerden kamu binalarına kadar tüm simge yapılar mavi ve kırmızı ışıklarla aydınlatılacak. "Farkındalık her şeydir" diyen devletimiz, nisan ayı boyunca sürecek etkinliklerle otizmli kardeşlerimizin sesi olacak.