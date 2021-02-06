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Ekonomi Aydın ve Çanakkale’ye 500 megavatlık rüzgar enerjisi
Ekonomi

Aydın ve Çanakkale’ye 500 megavatlık rüzgar enerjisi

Enerjisa Üretim Kıdemli Yenilenebilir İş Geliştirme ve Operasyonel Mükemmellik Müdürü Ezgi Deniz Katmer, rüzgar enerjisinde potansiyelin doğru ölçülmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 11:43:00 -
Aydın ve Çanakkale’ye 500 megavatlık rüzgar enerjisi

Doğru ölçüm yapılamadığı taktirde santralin üretiminde yüzde 30’a varan sapmalar görülebileceğine dikkati çeken Katmer, “Potansiyel doğru ölçüldüğünde sapma oranı en fazla yüzde 5 ila 10 oluyor. 2019’da kazandığımız Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri kapsamında Aydın ve Çanakkale’de 250’şer megavat olmak üzere toplam 500 megavat rüzgar enerjisi kapasitesi inşa edeceğiz. Bu bölgelerde potansiyeli doğru ölçümleyebilmek için 25 tane ölçüm direği kurduk. Toplamda iki Seyşeller Adası büyüklüğünde 80 bin hektarlık alanda haritalama çalışması gerçekleştirdik.” diye konuştu.  Katmer, YEKA kapsamında söz konusu bölgelerde yaklaşık 40’ar türbin dikeceklerini belirterek, “Santrallerimizi kurmadan önce kuşların göç rotalarını da gözlemliyoruz. Eğer türbinlerimizi yerleştireceğimiz yerler kuşların göç rotasını etkiliyorsa, buna göre aksiyon alıyoruz.” dedi.  Enerjisa Üretim Rüzgar ve Güneş Santralleri Bakım ve İşletme Müdürü Nihat Arı ise türbinlerinin kanadına yıldırım çarpmasının rüzgar santrallerinde yaşanabilecek en büyük risklerden olduğunu söyledi.  Arı, türbinlerde yıldırım koruma sistemlerinin bulunduğunu, buna rağmen sorunlar yaşanabileceğini ifade etti. Karlanma ve buzlanmanın da türbinlerde çalışmayı olumsuz etkilediğini dile getiren Arı, “Rüzgar türbinlerinde tüm arızalara gündüz müdahale ediliyor ve türbinler sürekli izleniyor. Türbinlerin bakımı genelde yılda bir kez gerçekleştiriliyor ve türbin başına bakım süresi 2-2,5 gün sürüyor.” diye konuştu. 

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