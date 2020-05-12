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Aktüel

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’den sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 02:23:50 -
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’den sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın’da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" ifadelerini kullandı.

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