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Aktüel Aydın Valisi Aksoy: "Kuşadası Körfezi'ndeki depreme ilişkin olumsuz bir durum intikal etmedi"
Aktüel

Aydın Valisi Aksoy: "Kuşadası Körfezi'ndeki depreme ilişkin olumsuz bir durum intikal etmedi"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:45:49 -
Aydın Valisi Aksoy: "Kuşadası Körfezi'ndeki depreme ilişkin olumsuz bir durum intikal etmedi"

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bu sabah saat 09.49'da merkezi Kuşadası Körfezi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin kendilerine olumsuz bir bilginin iletilmediğini bildirdi.

Vali Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin, merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem dolayasıyla, Kuşadası ilçesinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bu sabah da bir deprem meydana geldiğini aktaran Aksoy, "Daha önceki hasar tespit çalışmaları devam ediyor zaten orada. Arkadaşlarımız ve ekiplerimiz orada. Kuşadası Körfezi'ndeki 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir durum intikal etmedi." ifadelerini kullandı.

AFAD, Kuşadası Körfezi'nde saat 9.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bildirilmişti. Deprem, Aydın'ın yanı sıra İzmir ve çevresinde de hissedilmişti.



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