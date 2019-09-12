Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,35-19,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,35 TL en çok 19,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 30,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,17 TL en çok 1,24 TL.