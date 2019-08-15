Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 17,50 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 17,50 TL en çok 17,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,10 TL en çok 12,74 TL.