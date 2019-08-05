Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 19,00 TL’den aralığında işlem gördü.05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:07
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 19,00 TL’den aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 19,00 TL en çok 19,00 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,27 TL en çok 1,27 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 9,65 TL.
YORUM YAZ