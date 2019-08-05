0553 313 94 23

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 19,00 TL’den aralığında işlem gördü.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:07
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 19,00 TL’den aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 19,00 TL en çok 19,00 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,27 TL en çok 1,27 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 9,65 TL.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmaneli kamp yapacak takımların tercihi oldu
    1. Osmaneli kamp yapacak takımların..
    2. Şehir merkezinde olta keyfi
    3. Çavuşoğlu Türk büyükelçilerle..
    4. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    5. Uzmanlardan tele pazarlamada..
    6. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    7. Siirt’te 7 bin 490 paket kaçak sigara..
    8. Kartal Belediyesi Triatlon Balkan..
    9. Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi..
    10. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    11. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    12. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6..
    13. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    14. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    15. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    16. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    17. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    18. Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
    19. Hava Harp Okulundaki darbe..
    20. ABD füzeleri Avustralya’ya..
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz