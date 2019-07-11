Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,10-17,00 TL’den işlem gördü.11 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,10-17,00 TL’den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,10 TL en çok 13,10 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,90 TL en çok 20,75 TL.
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