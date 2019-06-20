Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 17,00 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 17,00 TL en çok 17,00 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,38 TL en çok 1,38 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,70 TL en çok 10,70 TL.