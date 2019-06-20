Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 17,00 TL’den işlem gördü.20 Haziran 2019 Perşembe 09:48
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 17,00 TL’den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 17,00 TL en çok 17,00 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,38 TL en çok 1,38 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,70 TL en çok 10,70 TL.
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