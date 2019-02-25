Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,10-12,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,10 TL en çok 12,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 32,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 4,50 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,00 TL.