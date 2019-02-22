Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00 TL’den işlem gördü.22 Şubat 2019 Cuma 09:39
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00 TL’den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 12,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 8,25 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 17,82 TL.
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