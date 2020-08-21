Aydın Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı
AYDIN (AA) - Efeler ilçesindeki Tapu Kadastro Müdürlüğünde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Tapu Kadastro Müdürlüğünde çıkan ve iki kişinin yaralandığı olayla ilgili yakalanan 4 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.
- Olay
Dün tapu devri yaptırmak üzere Tapu Kadastro Müdürlüğüne gelen grubun kavgasında Orhan K. ve Fatih K, bıçakla yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.