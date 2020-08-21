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Aktüel Aydın Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı
Aktüel

Aydın Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:46:15 -
Aydın Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Efeler ilçesindeki Tapu Kadastro Müdürlüğünde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Tapu Kadastro Müdürlüğünde çıkan ve iki kişinin yaralandığı olayla ilgili yakalanan 4 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.

- Olay

Dün tapu devri yaptırmak üzere Tapu Kadastro Müdürlüğüne gelen grubun kavgasında Orhan K. ve Fatih K, bıçakla yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.


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