Aydın Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları bilgilendirdi Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk sağlığının korunması için bilgilendirici afişler asıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk sağlığının korunması için bilgilendirici afişler asıldı.

Yapılan çalışmalarda hayvan pazarları ve kesim yerleri denetlenerek kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirici afiş ve brandalar asıldı. Vatandaşların bayramda yaralanmalar konusunda dikkatli olunması, kesik veya yaralanma durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurulması gerektiği konusunda bilgilendirildi. Ayrıca bayramda etin uygun koşullarda saklanması, bilinçli tüketimi ve özellikle kist hidatik hakkında uyarılar yapıldı.

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