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Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına yükseldi

Aydın’ı U14 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası’nda temsil etmek üzere 19-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen müsabakalara katılan Denktaş Güney Spor, burada elde ettiği başarılarla Anadolu Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

01 Mart 2019 Cuma 12:06
Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına yükseldi

Aydın’ı U14 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası’nda temsil etmek üzere 19-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen müsabakalara katılan Denktaş Güney Spor, burada elde ettiği başarılarla Anadolu Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.


2-6 Nisan 2019 tarihleri arasında yine Manisa’da düzenlenecek olan Anadolu Şampiyonasında beyaz grupta mücadele edecek olan Denktaş Güney Spor, buradan da yükselmeyi başarabilirse Türkiye Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazanmış olacak.


Bölge Şampiyonasında elde edilen başarı ile ilgili bir değerlendirme yapan kulüp başkanı Denktaş Güney, yaptığı açıklamada; “Aydın’da elde edilen başarını n ardından bölge şampiyonalarında da aynı çizgiyi sürdürüp Anadolu Şampiyonasında yükseldik. Amacımız burada da aynı şekilde mücadele ederek Türkiye şampiyonasına gidebilme hakkı elde ederek Aydın’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışmak. Başarılı olacağımızdan en ufak bir şüphem yok. Çünkü her bir sporcumuz başarılı olabilmek için çok fazla emek harcıyor. Bu başarı sebebiyle çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:06
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