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Aydın MHP, İstanbul’da Aydınlılarla buluştu

AYDIN (İHA) – İstanbul’da yenilecek seçimler öncesinde Aydınlılarla buluşan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Hemşerilik yabancılığa ilaç, kimsesizliğe çaredir” dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:06
Aydın MHP, İstanbul’da Aydınlılarla buluştu

AYDIN (İHA) – İstanbul’da yenilecek seçimler öncesinde Aydınlılarla buluşan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Hemşerilik yabancılığa ilaç, kimsesizliğe çaredir” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatı ve MHP İstanbul İl Başkanlığının planlamasında başlatılan “Hemşeri Harekatı” kapsamında İstanbul’da yaşayan Aydınlılarla bir araya gelen Burak Pehlivan, “Çalışmalar kapsamında hemşerilerimizle hasret giderdik, Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım’a oy istedik. Necip Fazıl Kısakürek üstadın ‘Ruhumu Eritip Bir kalıba koymuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar’ sözünde anlamını bulan dünya şehri İstanbul ‘un kutlu geleceğinde en önemli seçim olan 23 Haziran seçimleri için değerli yürekli efelerin diyarı Aydınlı hemşerilerimi temsilen çalışıyoruz. İstanbul’da ziyaret ettiğimiz hemşerilerimin sizlere selamı var.


23 Haziran’da İstanbul’un kaderi,geleceği belli olacak. Milli beka hasımlarının ülkemizin istikrarına göz koyanların fırsat bulamayacağı bir neticenin çıkmasını ümit ediyoruz. Partimizin İstanbul’daki varlığını görmemek için at gözlüğü takanların gereken cevabı 23 Haziran’da alacağından şüphe duymuyoruz. Oturduğu yerden ahkam kesenlerin İstanbul’a serdiğimiz çalışmalarüzerine sözleri ancak mizah konusu olabilecektir. Cumhur İttifakı’na gölge düşürme çalışmaları beyhudedir. Attıkları nutuklarda boşlukta kalmaya mecburdur. Cumhur İttifakı etle tırnak olmuştur. Cumhur İttifakı İstanbul’a sahip çıkmaya kararlıdır. Cumhur İttifakı güç kazanmış, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de milli iradenin onayını almıştır. Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır. 23 Haziran çalınan oyların İstanbulluların iradesineteslim edildiği bir seçim olacaktır. İstanbul hak ettiği değere kavuşacak, İstanbul’u oyalayanlardan hesap sorulacaktır. İstanbul’un ümitlerini israf edemeyiz.


23 Haziran birlik ve beraberlik içinde milli irade kazanacaktır. 23 Haziran da tek gayemiz, başta İstanbullular ve tüm Türkiye’ninkabul edeceği bir sonucun ortaya çıkmasıdır ve inşallah Binali Yıldırım ile İstanbulkazanacaktır. İstanbul, Türkiye’nin özetidir, özelidir, özgüvenidir” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:06
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