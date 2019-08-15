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Aydın, “Kamu kurumu görevlileri, siyasetçi gibi davranamaz”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, bazı kamu kurumu görevlilerinin kendilerini siyasetçi gibi görüp bu şekilde hareket etmesinden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:15
Aydın, “Kamu kurumu görevlileri, siyasetçi gibi davranamaz”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, bazı kamu kurumu görevlilerinin kendilerini siyasetçi gibi görüp bu şekilde hareket etmesinden rahatsızlık duyduklarını söyledi.


MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’i makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret sonrasında konuşan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Tosya halkının kendilerine en güzel mesajı verdiklerini ve bu yüzdende kendilerinin de bunun gereğini yapacaklarını söyledi. Başkan Aydın, “Bizlerde onun gereklerini yapmak üzere Allah izin verirse MHP Belediyesi olarak adaletli olacağız dedik. Tosya’da huzur olacak dedik ve bu doğrultuda Belediye Başkanımız, Belediye meclis üyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.



“Huzurlu bir şehir Kastamonu dedik, huzurlu bir şehir Tosya dedik”


Tosya’yı kimsenin huzursuz etmesine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Başkan Aydın, “Fakat görüyoruz ki ilçenin bazı idare amirleri siyaseti siyasetçilere bırakmayıp devleti temsil ettiği makamda farklı davranıyorlar. Bunlar bizleri ziyadesiyle rahatsız ediyor. Bu arkadaşlarımızın şehri huzursuz etmeye hakları yok. Biz bunun takipçisi olacağız. Buradan seslenmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partili olmak ve halkın teveccühünü kazanmak suç mu? Dolaysıyla mutlaka bur arkadaşlarımızın uyarılması lazım. Siz, Türkiye’nin en genç 29 yaşındaki bir Belediye Başkanına sahip çıkacakken onunla siyasi yarış yapmanın size bir faydası olmaz. Gerekirse bu konuyu Ankara’ya taşıyacağım. Tosya’yı ve Tosyalıyı huzursuz edilmesine asla müsaade etmeyeceğim” diye konuştu.



“Başkan Kavaklıgil’in ilçenin sorunlarına sahip çıkması kimseye rahatsız etmesin”


Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’in ilçenin birçok sorununa sahip çıktığını ve bu konuda çözüm üretmeye çalıştığını belirten Başkan Aydın, “Belediye Başkanımız Volkan Kavaklıgil, ilçeye hizmet etmek için canhıraş bir şekilde çalışırken önünü kesmeyiniz. Bunun takipçisiyiz, Tosya’da mutlaka huzur sağlanacak. Burası Muz cumhuriyeti değil” şeklinde konuştu.


“Tosya’yı huzursuz ettirmeyeceğiz” diyen Başkan Aydın, şöyle konuştu: “Volkan Kavaklıgil Milliyetçi Hareket Partisinin Belediye Başkanıdır. Ben İl Başkanıyım. Dolaysıyla Milliyetçi Hareket Partisi liderini temsil eden bir il başkanıyım. AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakında birleşti. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti Cumhur İttifakında birleşti. Fakat bunu bilmeyenler var, Tosya’da ve İnebolu’da da var. Bazı tespitlerimiz var, bu konuyla yakından ilgileneceğiz”

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:15
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