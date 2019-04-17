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Aydın Kadın Doğum Hastanesinde ilk kez rahim filmi çekildi

AYDIN (İHA) – Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde, ilk defe rahim filmi çekildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:14
Aydın Kadın Doğum Hastanesinde ilk kez rahim filmi çekildi

AYDIN (İHA) – Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde, ilk defe rahim filmi çekildi.


Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, hastalarına yönelik verdiği sağlık hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce Aydın’daki hastaların üniversite hastanesinde uzun süre beklemek zorunda kaldıkları veya il dışındaki hastanelere müracaat ettikleri rahim filmi çekimlerine başlandı.


Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde böyle bir hizmeti veriyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Başhekim Dr. Ferdi Güneş, “Hastanemizde ilk defa Histerosalpingografi (Rahim Filmi) çekimine başladık. Sağlık personelimiz gerekli eğitimleri aldıktan sonra bu hizmeti başarılı bir şekilde hastalarımıza vermeye başladı. İlk etapta tüp bebek merkezimizdeki kısırlık araştırması yapılan hastalarımıza verilecek olan bu hizmeti, daha sonra tüm hastalarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Tüp Bebek Merkezimizin sorumlu hekimi Op. Dr. Selim Pırpanlar ve ekibine teşekkür eder başarılarımızın daim olmasını dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:14
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