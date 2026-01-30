  • İSTANBUL
Yerel Aydın için ‘sarı’ kod uyarısı
Yerel

Aydın için 'sarı' kod uyarısı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Aydın için 'sarı' kod uyarısı

Aydın'ın batı kesimleri için sarı kod verilirken, yarından itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Aydın'ın merkez ilçesi Efeler ile batı kesimi için sarı kod verilirken, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre 31 Ocak 2026 Cumartesi günü Aydın il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın merkez çevreleri ve batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte dolu yağışı, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar ile kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yerel hortum oluşumu, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir" ifadeleri yer aldı.

