Aydın Engin'in ölümünün ardından Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyareti o toplantıyı hatırlattı! FETÖ organizasyonunda buluşmuşlardı

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kürdistan lâfından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" sözleri üzerinden, kendisini hedef alan Engin Aydın'ın evini ziyaret etmesi, FETÖ'nün darbe girişiminden altı ay önce düzenlenen toplantıyı akıllara getirdi.

Kimler kimler bir araya gelmişti!

30 Ocak 2016 günü, Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen Abant Platformu toplantısına, CHP, HDP ve Cumhuriyet gazetesinden katılımlar gerçekleşmişti.

Kamuoyunda Fethullah Gülen toplantıları olarak bilinen ve Fethullah Gülen yapılanması tarafından düzenlenen Abant Platformu Toplantısı, darbe girişiminden altı ay önce gerçekleşmiş, toplantının açılışını, CHP Parti Meclisi Üyesi seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan ancak delegenin çizdiği İştar Gözaydın yaparken, Cumhuriyet yazarları Aydın Engin ve Ahmet İnsel de toplantıya konuşmacı olarak katılmıştı.

Öte yandan HDP milletvekilleri; Huda Kaya, İmam Taşçıer, Adem Geveri ve HDP'li Ufuk Uras da toplantıda hazır bulunmuştu.

FETÖ hükümlüsü Nazlı Ilıcak, toplantıyı sosyal medya hesabından duyurmuştu.