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Aydın Doğan o bankaya talip oldu! Erdoğan ile görüştüğü öne sürüldü

Doğan Medya'yı Demiröreren ailesine sattıktan sonra sessizliğe gömülen Aydın Doğan'ın geçen hafta Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği ve Şekerbank'ı satın almak için talip olduğu öne sürüldü.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:39
Aydın Doğan o bankaya talip oldu! Erdoğan ile görüştüğü öne sürüldü

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın geçen hafta Ankara'ya giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret ettiği iddia edildi.

Oda TV'nin kulis bilgisine dayandırdığı habere göre, geçen hafta Ankara'ya giden Aydın Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir ziyarette bulunarak Şekerbank'a talip olduğunu söyledi.

Aydın Doğan'ın kendisi ve ailesi hakkında açılan davalarla ilgili Erdoğan'a bilgi verdiği belirtilen haberde, görüşmenin asıl konusunun ise Şekerbank olduğu kaydedildi.

Doğan'ın görüşmede, Şekerbank'a talip olduklarını Erdoğan'a söylediği belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:39
  1. Ankara
  2. Aydın Doğan
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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  • Son OsmanlıSon Osmanlı8 dk önce
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