Aydın Doğan o bankaya talip oldu! Erdoğan ile görüştüğü öne sürüldü

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın geçen hafta Ankara'ya giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği iddia edildi.

Oda TV'nin kulis bilgisine dayandırdığı habere göre, geçen hafta Ankara'ya giden Aydın Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir ziyarette bulunarak Şekerbank'a talip olduğunu söyledi.

Aydın Doğan'ın kendisi ve ailesi hakkında açılan davalarla ilgili Erdoğan'a bilgi verdiği belirtilen haberde, görüşmenin asıl konusunun ise Şekerbank olduğu kaydedildi.

Doğan'ın görüşmede, Şekerbank'a talip olduklarını Erdoğan'a söylediği belirtildi.