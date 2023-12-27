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Gündem Aydın Doğan geri dönüşüm şirketi satın aldı! Eski yazarlarını toplayıp medyaya mı dönecek?
Gündem

Aydın Doğan geri dönüşüm şirketi satın aldı! Eski yazarlarını toplayıp medyaya mı dönecek?

Yeniakit Publisher
2023-12-27 19:23:00 - 2023-12-27 20:24:31
Aydın Doğan geri dönüşüm şirketi satın aldı! Eski yazarlarını toplayıp medyaya mı dönecek?

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Holding, bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ aracılığıyla geri dönüşüm şirketi Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler AŞ'ye (GAMA) ortak oldu.

Aydın Doğan'ın geri dönüşüm şirketine ortak olması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Doğan'ın kullanılmış kıyafet ve tekstil üretim atıklarından rejenere elyaf ve iplik, pet şişe ve ambalaj atıklarından da polyester elyaf üretimi ile geri dönüşümde sektörünün en büyük kurulu kapasitesine sahip geri dönüşüm şirketi olan GAMA'ya ortaklığı dalga konusu oldu.

Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş, yatırımı, "GAMA’ya ve sektörün geleceğine inanarak yaptığımız yatırımı çok değerli buluyor, başlattığımız bu ortaklıktan büyük heyecan duyuyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

Eski yazarlarını da 'geri dönüştürüp' medyaya mı dönecek?

Sosyal medya kullanıcıları ise Aydın Doğan'ı tiye aldı. Sosyal medyada, "Aydın Doğan Ertuğrul Özkök gibi eski yazarlarını geri dönüştürüp yeniden medyaya mı dönecek?" sorusu soruldu.

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