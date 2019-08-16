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Aydın deve güreşleri Londra’da tanıtıldı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin yönetmenliğini yaptığı filmler, yurtdışındaki yarışmalardan başarılarla dönüyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:47
Aydın deve güreşleri Londra’da tanıtıldı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin yönetmenliğini yaptığı filmler, yurtdışındaki yarışmalardan başarılarla dönüyor.


Radyo, Televizyon ve Sinema öğrencisi Bayram Küçük’ün yönetmenliğini yaptığı “Son Yolculuğa Hazırlık” belgeseli Amerika Birleşik Devletleri’nde “2019 Adobe Design Achievement Awards” Yarışması video kategorisinde “En Yetenekli (Top Talent)” ödülünü kazanırken; proje koordinatörlüğünü Fakülte Dekanı Prof. Dr. Halim Esen’in, yönetmenliğini Radyo, Televizyon ve Sinema öğrencisi Eren Taşyürek’in yaptığı “Altın Çocuk Pargalı” isimli belgesel, Londra’da düzenlenen “First Time Filmmaker Sessions” yarışmasında kısa belgesel dalında finale kaldı.



ABD’de ülkemizi temsil etti


Ülkemize ödülle dönen iki Türk öğrenciden biri olan Bayram Küçük, belgeselde gassallık mesleğini anlattığını dile getirerek “Gassallık ve mezar kazıcılık meslekleri toplumda oldukça zor hatta sıra dışı olarak görülüyor. Herkesin yapmaya cesaret edemeyeceği işler. Biz de buradan yola çıkarak bu meslekleri belgeselleştirdik. Yarışmaya 10 bini aşkın kişi katıldı. Türkiye’den sadece iki kişi ödüllendirildi. Diğer ödülü de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden bir öğrenci animasyon alanında aldı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bu açıdan çok gururluyuz. Emeği geçen tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.



İletişim Fakültesi öğrencisi Bayram Küçük, 2018 yılında da aynı yarışmada yönetmenliğini yaptığı “Yarım Asır” belgeseli ile yarı finalist olmuştu.



Aydın Deve Güreşleri Londra’da Tanıtıldı


Aydın’daki deve yetiştiriciliği ve deve güreşlerinin anlatıldığı “Altın Çocuk Pargalı” belgeselinin yönetmeni Eren Taşyürek “Bu aldığımız ilk ödül değil daha önce birçok belgeselle yurt içinde ödüller aldık ama bu uluslararası anlamda ilk başarımız. Bu ödüllerde akademisyenlerimizin ve sınıf arkadaşlarımın emeği çok fazla. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Proje Danışmanı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen ise “Fakültemiz sadece ulusal yarışmalardan değil uluslararası yarışmalardan da ödülle dönmeye başladı. Fakültemiz öğrencileri artık Üniversitemiz ve Aydın’ın yanı sıra ülkemizi de temsil eder konuma geldi. Öncelikle ödül alan öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Fakülte olarak bundan sonra da gerçekleştireceğimiz projelerle birçok alandan ödülle dönmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:47
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