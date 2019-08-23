Aydın Büyükşehir yaz konserine devam ediyor Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz konserlerine Kuşadası’nın Karaova Mahallesi’nde devam edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz konserlerine Kuşadası’nın Karaova Mahallesi’nde devam edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası’yla Efe Dumancı’nın sahneye çıktığı gecede, Karaovalılar eğlence dolu bir gece yaşadı.

Konser alanını dolduran mahalleliler Dumancı’nın şarkılarıyla eğlenirken, Karaova Mahalle Muhtarı Firdevs Bakkal kendilerini kırmayıp mahallelerinde konser düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Bir sonraki yaz konseri 23 Ağustos Cuma günü (bugün) Nazilli belediye binası önünde düzenlenecek. Ağustos ayında, 27 Ağustos Salı günü Didim Akbük tören alanında ve 30 Ağustos Cuma günü Söke’de yaz konserleri düzenlenecek. Konserler saat 20.30’da başlayacak.

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