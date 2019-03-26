Aydın Büyükşehir Belediyespor, kupa için sahada - Kadınlar CEV Challenge Kupası final ilk maçında İtalyan ekibi Saugella'ya 3-0 mağlup olan Türk temsilcisi, rakibiyle yarın İtalya'da karşılaşacak

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Saugella'ya konuk olacak.

Final ilk maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Saugella'ya 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle yarın TSİ 22.30'da İtalya'nın Monza kentindeki Candy Arena'da karşılaşacak. Müsabakada, hakemler, Rusya'dan Pavel Anderson ile Slovakya'dan Pavel Vasko görev yapacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un kupayı kazanabilmesi için rakibini 3-0 veya 3-1 yenip, müsabakanın ardından oynanacak altın seti de kazanması gerekiyor. Diğer sonuçlarda kupayı İtalyan ekibi kazanacak.

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