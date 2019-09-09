Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde aşure dağıtıyor Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aşure Günü sebebiyle Aydın’ın 17 ilçesinde aşure dağıtıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aşure Günü sebebiyle Aydın’ın 17 ilçesinde aşure dağıtıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aşure Günü’nün bereket getirmesini dileyip muharrem ayının ve Aşure Günü’nün birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bugün aşure dağıtımını Koçarlı’da ve Karacasu’da gerçekleştirdi. Aşure dağıtımı yarın 10 Eylül Salı günü Efeler ve Bozdoğan’da; 11 Eylül Çarşamba günü Nazilli, Yenipazar, Köşk, Kuyucak, Karpuzlu, Söke, Kuşadası ve Didim’de; 12 Eylül Perşembe günü Çine ve Germencik’te; 13 Eylül Cuma günü de Sultanhisar, Buharkent ve İncirliova’da kurulacak çadırlarda gerçekleştirilecek.

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