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Aydın BŞB Kadın Mehteran Takımından Kuşadası’nda konser

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı 43.

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:31
Aydın BŞB Kadın Mehteran Takımından Kuşadası’nda konser

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı 43. Turizm Haftası nedeni ile Kuşadası’nda muhteşem bir konser verdi.


Türk müziğinin çeşitli türlerinden seçkin eserleri seslendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran takımı vatandaşların yoğun beğenisini aldı.


Tarihi Kervansaray’da düzenlenen konsere çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Konserde Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı seslendirdikleri bir birinden güzel eserlerle Kuşadalılara müzik ziyafeti yaşattı.


Konserin ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı’nı sergiledikleri muhteşem performanstan dolayı tebrik ederek, önümüzdeki günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile çeşitli kültürel faaliyetler yürütmeye devam edeceklerini belirti.


Konser sonrası Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 43. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kuşadası Belediyesi’nin destekleriyle Kervansay’da açılan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören,Yöresel El Sanatları Stantları’nı ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:31
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