Aydın Beşiktaşlılar Derneği 2 köy okulunu kanatları altına alacak

AYDIN (İHA) – Beşiktaşlılar Derneği Aydın Şubesi, Köşk ilçesindeki iki köy okulunun yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması için “Köy okullarımız kanatlarımız altın” sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Kampanya hakkında bilgi veren Beşiktaşlılar Derneği Aydın Şube Başkanı Taşkın Cerit, “Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kızılcayer ve Uzundere köy okullarının eksiklerini giderip yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlamak için desteklerinizi bekliyoruz.

Bu spsyal sorumluluk projemiz kapsamında beton olan zemin parke ile kaplanarak çocuklarımızın ayaklarının üşümesini önlenecek. Ahşap olduğu için soğuğu geçiren okul pencereleri, PVC doğrama ile değiştirilecek. Okul iç kapıları değiştirilecek. Bahçe kapısı olmadığı için çocuklarımızın dış faktörlere karşı risk altında olması sebebiyle bahçe kapısı yapılacak. Boyanarak okullarımızın yeni öğretim sezonuna hazır edilmesi sağlanacak” dedi.