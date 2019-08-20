Aydın Başar’ın 'Hayatı Müslümanca Okumak' kitabı raflarda!

Yazar Aydın Başar’ın yeni kitabı “Hayatı Müslümanca Okumak” raflardaki yerini aldı. Asalet Yayınları’ndan çıkan ve İslâmi bir hayat okuması yapılan kitabın takdim yazısını İlahiyatçılar Dr. Mehmet Sürmeli, Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek, İbrahim Cücük ve Nureddin Yıldız kaleme aldı. Daha önce “Kırk Yazarla Ufka Doğru” ve “Sekülerizm Çıkmazından Mağaraya Doğru” kitaplarına imza atan Başar, ayrıca dergi ve gazete gibi çeşitli yayın organları için kaleme aldığı yazılarla tanınıyor.