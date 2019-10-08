Aydın Başar'dan 300 kitaplık tavsiye listesi

Yazar Aydın Başar, Ehl-i Sünnet hassasiyetine dikkat ederek Müslümanlar için 300 kitaplık bir liste oluşturdu. Kur’an’da hata bulan ve usulsüz dini yorumlar yapan itikadı bozuk eserleri listeye karıştırmayan Başar, uzun araştırmalar sonucunda doğudan batıya birçok farklı kişinin eselerini listeledi.

Çok sayıda isimden fikir aldı

Listeyi oluştururken, çok sayıda alim, akademisyen ve yazarlardan fikir alan Başar, Mahir İz, Esad Coşan, Kadir Mısıroğlu ve Yusuf Kaplan gibi isimlerin de listelerini inceledi. Ayrıca sosyal medyadan da kitap tavsiyesi yapan hocaların fikirlerini dikkate alan Başar, "Rabbim’den bu listenin insanlara faydalı olmasını niyaz ediyorum." diyerek 300 kitaplık 'Müslüman kitaplığı' kitap tavsiyesini yayınladı.

İşte 300 kitaplık o liste;

A. İMAN VE İSLAM

1. Ömer Nasuhi Bilmen, İslam İlmihali

2. Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslam

3. Ahmet Hamdi Akseki, İslam Dini

4. Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş

5. Necip Fazıl Kısakürek, İman ve İslam Atlası

6. Ümit Şimşek, İslam İnanç İlmihali

7. Ali Kemâl Belviranlı, İslâm Prensipleri

8. Ali Tantavi, Ana Hatlarıyla İslam Dini

9. Mahmud Esad Coşan, İslam’ın ve İmanın Korunması

10. Muhammed Kutub, İslâm’ın Etrafındaki Şüpheler

11. Babanzâde Ahmed Naim, İslâm Ahlâkının Esasları

12. Haluk Nurbaki, Kur’an-ı Kerim’den Ayetler ve İlmi Gerçekler

13. Tahirül Mevlevi, Müslümanlıkta İbadet Tarihi

14. Rahmi Telkenaroğlu, İslam İbadet Esasları

15. Kemal Yıldız, İbadet ve Hayat

B. İTİKAT VE AKAİD

1. Mehmet Zahid Kotku, Ehli Sünnet İtikadı

2. İbrahim Cücük, Delileriyle Ehl-i Sünnet Akaidi

3. Nureddin es-Sabuni, Matüridiyye Akaidi

4. Mehmet Keskin, İmam Eş’ârî ve Eş’ârîlik

5. Sadettin Taftazânî, Şerhû’l-Akâid Tercümesi

6. Numan Kurtulmuş, Amentü Şerhi

7. Ramazan Altıntaş, Sana İtikattan Soruyorlar

8. Cağfer Karadaş, İslam Akaidi

9. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelama Giriş

10. Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı

11. Metin Bozkuş, Anadolu’da İslam ve Mezhepler

12. Hasan Gümüşoğlu, İslam Mezhepleri Tarihi

13. Abdulmecit Zindani, Kur’an ve Kainat Ayetleri Işığında Tevhid

14. İbni Teymiye, Tevhid Risalesi

15. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi

C. KUR’AN-I KERİM

1. İsmail Karaçam, Sonsuz Mucize Kur’an

2. Osman Keskioğlu, Kur’an Tarihi

3. Kerim Buladı, Kur’an’ın Anlaşılmasında Anahtar Kavramlar

4. Muhammed Gazali, Kur’an’ı Anlamada Yöntem

5. Ebul Âla Mevdudi, Kur’an’da Dört Terim

6. Halis Aydemir, Kur’an’da Hata Yok

7. Mehmet Halil Çiçek, Müşkilu’l-Kur’an’ı Yeniden Değerlendirmek

8. Enbiya Yıldırım, Kur’an Bize Yeter Söylemi

9. İhsan Şenocak, Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı

10. Ali Akpınar, Kuran Niçin Ve Nasıl Okunmalı

11. Murat Padak, Kur’an’dan Hikmetler

12. Hasan Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı

13. Recep Akakuş, İslam’da Hamele-i Kuran

14. Fatih Çollak, Kur’ân Risalesi

15. Ruhi Özcan, Vahiy Kültürü

D. HADİS VE SÜNNET

1. Mehmet Yaşar Kandemir, Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor

2. İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları

3. Yusuf el-Karadavî, Sünneti Anlamada Yöntem

4. Muhammed Taki el-Usmânî, Sünnet’in Bağlayıcılığı

5. Muhammed Salih Ekinci, Huccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet

6. Ömer Faruk Korkmaz, Ayet-i Kerimeler Işığında Sünnetin Hucciyeti

7. Şatıbi, Bid’atler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılıkta Yöntem

8. İmam Suyuti, Sünnetin İslam’daki Yeri

9. Said Nursi, Sünnet-i Seniyye Risalesi

10. Halil İbrahim Kutlay, Nebevi Mesaj

11. Muhammed Ali Es-Sabuni, Nebevi Sünnet

12. Aynur Uyarel, Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık

13. Mehmet Görmez, Hadis İlminin Temel Meseleleri

14. Saffet Sancaklı, Hadis İnkârcılığı

15. Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü

E. SİYER-İ NEBİ

1. Mustafa Asım Köksal, İslam Tarihi

2. Ali Muhammed Sallabi, Siyer-i Nebi

3. Kasım Şulul, Siyer Usulü

4. Martin Lings, Hazreti Muhammed’in Hayatı

5. İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hazreti Muhammed’in Hayatı

6. Mustafa Sıbai, Peygamberimizin Hayatından Dersler ve İbretler

7. Mehmet Emin Ay, Şefkat Peygamberi Hazreti Muhammed

8. Münir Muhammed Gadban, Resulullah’ın Hayatı ve Daveti

9. Ahmet Önkal, Resulullah’ın İslam’a Davet Metodu

10. İhsan Süreyya Sırma, Mekke Dönemi ve İşkence

11. Mustafa Ağırman, Hazreti Muhammed Devrinde Mescid Ve Fonksiyonları

12. Rıfat Oral, Hazreti Peygamber’in Veda Haccı

13. Âdem Apak, Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu

14. Muhammed Emin Yıldırım, Efendimizi Sahabe Gibi Sevmek

15. Mutlu Binici, Uhud’un Ardında Cennet Var

F. FIKIH VE İSLAM HUKUKU

1. Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar

2. Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar

3. Hamdi Döndüren, Güncel Fıkhi Meseleler

4. Abdullah Kahraman, Güncel Dini Konular ve Fıkhi Hükümler

5. Hacı Yunus Apaydın, Din ve Fıkıh Yazıları

6. Faruk Beşer, Güncel Meselelere Dini Çözümler

7. Vehbe Zuhayli, Günümüz Meselelerine Fetvalar

8. Ekrem Buğra Ekinci, İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan

9. Halit Çalış, Ahmet Yaman, İslam Hukukuna Giriş

10. Ahmet Yaman, Halit Çalış, İslam Hukuku

11. Abdülkerim Zeydan, İslam Hukukuna Giriş

12. Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü

13. Mehmet Zahit Kevserî, Hanefi Fıkhının Esasları

14. Mustafa Kelebek, İslam Aile Hukukunda Velayet

15. Orhan Çeker, Fetvalarım

G. UFUK KİTAPLARI

1. Sezai Karakoç, İslam’ın Dirilişi

2. İsmet Özel, Taşları Yemek Yasak

3. Roger Garaudy, Geleceğimizde İslâm Var

4. İsmail Faruki, Bilginin İslamileştirilmesi

5. Rene Guenon, Modern Dünyanın Bunalımı

6. Akif Emre, Müstağrip Aydınlar Yüzyılı

7. Özcan Hıdır, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm

8. Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam

9. Said Ramazan el-Buti, Kur’an’da İnsan ve Medeniyet

10. Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme

11. Erol Güngör, İslam’ın Bugünkü Meseleleri

12. İbrahim Kalın, İslam ve Batı

13. Şemseddin Dursun, Hayata Dair Kavramlar Analizi

14. Yücel Oğurlu, Perspektif Kodları

15. Cemil Meriç, Bu Ülke

H. DAVA VE ŞUUR

1. Seyid Kutub, Yoldaki İşaretler

2. Ahmet Ağırakça, Dava Adamı Olmak

3. Yusuf Kerimoğlu, Kelimeler Kavramlar

4. Kadir Mısıroğlu, İslam Dünya Görüşü

5. Abdulkadir Udeh, İslam ve Siyasi Durumumuz

6. Muhammed Ebu Zehra, İslam’da Sosyal Dayanışma

7. Salim Öğüt, Modern Bir Din Projesinin Tenkidi

8. Mehmet Doğan, Batılılaşma İhaneti

9. Said Halim Paşa, Buhranlarımız

10. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol

11. Burhan Bozgeyik, İşte Zulmün Belgesi

12. Osman Yüksel Serdengeçti, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler

13. Mehmet Beşir Eryarsoy, Küreselleşmeye Karşı Duruşumuz

14. Salâh Abdulfettâh el-Hâlidî, Müslümanın Değişmez Prensipleri

15. Ebul Hasen En Nedvi, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti

I. MÜSLÜMANCA DÜŞÜNCE

1. İmam Gazali, Müslümanca Bir Hayat

2. Ebubekir Sifil, Müslümanca Bir Hayat İçin

3. Abdurrahman Arslan, Dünyaya Müslümanca Bakmak

4. Mehmet Sürmeli, Siyasette Müslümanca Duruş

5. Aydın Başar, Hayatı Müslümanca Okumak

6. İsmail Lütfi Çakan, Müslümanca Yaşamak

7. Yavuz Köktaş, Modern Dünyada Müslümanca Düşünmek

8. Rasim Özdenören, Müslümanca Düşünmek Üzerine Denemeler

9. Serdar Demirel, Postmodern Çağda Müslüman Bilincin İnşası

10. Ali Haşimi, Kur’an ve Sünnet’e Göre Müslüman Şahsiyeti

11. Fethi Yeken, Müslüman Olmam Neyi Gerektirir?

12. Ali Haydar Haksal, Müslümanca Duruş

13. Vehbi Karakaş, Müslümanca Bakış

14. Nureddin Yıldız, Mümin Kimliğimiz

15. Ramazan Kayan, Vahyin Gölgesinde Kimlik İnşası

İ. TASAVVUF VE NEFİS TERBİYESİ

1. Hasan Kamil Yılmaz, Tasavvufun Meseleleri

2. Dilaver Selvi, Kur’an ve Tasavvuf

3. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar

4. Hasan El Benna, Tasavvuf Ve Ahlak Eğitimi

5. Necdet Yılmaz, Osmanlılarda Tasavvuf

6. Ebu’l-Alâ el-Afîfi, Tasavvuf İslâm’da Mânevî Hayat

7. Mahir İz, Tasavvuf

8. Muhammed Bin El Hani, Adap

9. Abdu’l-Bari En-Nedvi, Tasavvuf ve Hayat

10. Ferîdüddîn Attar, Tezkiretü’l Evliyâ

11. Said Havva, İslam’da Nefis Tezkiyesi

12. İbni Kayyım El Cevziyye, Nefis Terbiyesi

13. Abdulkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi

14. Haris el Muhasibi, Selefi Tasavvuf

15. Muhammed Emin Er, Fıkh-ı Batın Kalp Temizliğinin Esasları

J. İRFAN VE HİKMET

1. Abdulkadir Geylani, İlahi Armağan

2. Osman Nuri Topbaş, Son Nefes

3. Necdet Tosun, İrfan Bahçesi

4. Abdulfettah Ebu Gudde, Zamanın Kıymeti

5. İbn Hacer el-Askalani, Erdem Yolcusuna Uyarılar

6. İmam Şarani, Sufilere Armağan Selefi Salihin Ahlakı

7. İbn Ataullah el-İskenderi, Hikemü’l-Atâiyye

8. Mustafa Kara, Gönül Mektupları

9. Musa Tektaş, Gönül Zaviyesi

10. Hayati İnanç, İşte Geldik Gidiyoruz

11. Raşit Küçük, Sevgi Medeniyeti

12. Ahmet Ziylan, İki Çift Söz Yeter

13. Sadi Şirazi, Bostan ve Gülistan

14. Beydaba, Kelile ve Dimne

15. Mehmet Nezir Gül, Geçmişten Günümüze Latifeler Hikmetler

K. İLHAM VEREN KİTAPLAR

1. Soner Duman, Hayata Bir de Böyle Bak

2. Mehmet Lütfi Arslan, Uyanın Rüya Vaktidir

3. Mustafa Asım Küçükaşçı, Kıyameti Koparan Kopuşlar

4. Süleyman Ragıp Yazıcılar, Baht Meselesi

5. İsmail Kılıçarslan, Benim Meselem

6. Erol Erdoğan, İnsan Mevsimi

7. Erhan Erken, Dünya Görüşü

8. Ömer Faruk Demireşik, Şafak Sökerken

9. Âdem Özköse, Ümmet Coğrafyası

10. Sefa Saygılı, Dünyayı Aldatanlar

11. Mustafa Sabri Beşer, Ve İnsan Aldandı

12. Ahmet Murat, Kalbin Kararı

13. Mikail Çolak, Alemlere Rahmet

14. Faruk Öndağ, Sıradışı Adamlar

15. Mustafa Nezihi Pesen, İstanbul’a Zikirle Girdin Mi Hiç?

L. FAYDALI DİNİ KİTAPLARI

1. Abdullah Yıldız, Namaz Bir Tevhit Eylemi

2. Şerafettin Kalay, Müminin Miracı Namaz

3. Mehmet Şevket Eygi, Müslümanın 100 Vazifesi

4. Âdem Ergül, Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış

5. Hikmet Özdemir, Hazreti Ali’nin 100 Veciz Sözü

6. Murat Kaya, Hazreti Ömer’den 111 Hatıra

7. Mustafa Meşhur, İslam’a Davet Fıkhı

8. Ali Nar, 40 Hadisle Müslüman Kimliği

9. Mecdi El Hilali, Allah Sevgisi

10. Mehmet Paksu, Sünnete Göre Günlük Hayat

11. Mehmet Akbaş, Asr-ı Saadetten Üç Öğretmen

12. Ali Ramazan Dinç, Kemale Dair Sohbetler

13. Ertuğrul Düzdağ, Ali Ulvi Kurucu Hatıralar

14. Nazif Yılmaz, Ahmet İslamoğlu Hatırlar ve Mülahazalar

15. İbrahim Emiroğlu, Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlana

M. KÜLTÜR VE EDEBİYAT

1. Haluk Dursun, İstanbul’da Yaşama Sanatı

2. Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı

3. Münevver Ayaşlı, Haminne’nin Suret Aynası

4. Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gökkubbemiz

5. Dursun Gürlek, Kültür Dünyamızdan Manzaralar

6. Sadettin Ökten, Aslında Bir Sanat Var

7. Nihat Sami Banarlı, Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri

8. Mehmet Nuri Yardım, Edebiyatımızın Güler Yüzü

9. Âlim Yıldız, Geleneğin İzinde

10. Nidayi Sevim, Keşf-i İstanbul

11. Emin Işık, Belh’in Güvercinleri

12. Serhan Tayşi, Ali Emiri’nin İzinde

13. Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari

14. Beşir Ayvazoğlu, Geleneğin Direnişi

15. Evliya Çelebi, Seyahatname

N. HİKÂYE, ROMAN VE DENEME

1.Muhyiddin Şekur, Su Üstüne Yazı Yazmak

1, Carl Vett, Dervişler Arasında İki Hafta

2. Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol

3. Şule Yüksel Şenler, Huzur Sokağı

4. İskender Pala, Şah Sultan

5. Cahit Zarifoğlu, Yaşamak

6. Tarık Buğra, Küçük Ağa

7. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir

8. İbrahim Tenekeci, Son Düzlük

9. Mustafa Kutlu, İyiler Ölmez

10. Vehbi Vakkasoğlu, Bir Destandır Çanakkale

11. Mehmet Niyazi, Yemen Ah Yemen

12. Yavuz Bahadıroğlu, Selahaddin Eyyubi

13. Mustafa Uslu, Yunus Emre Gönlüm Düştü Bir Sevdaya

14. Aziz Erdoğan, Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy

15. Ahmet Yapıcı, İnanmış Bir Adam Mehmet Akif

O. EĞİTİM VE AİLE

1. Ali Fuat Başgil, Gençlerle Başbaşa

2. Seyit Mehmet Şen, Gençlik Geleceğimizdir

3. Nurettin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası

4. Samiha Ayverdi, Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız

5. Dursun Ali Taşçı, Eğitim Yazıları

6. Said Havva, İslami Eğitim Modeli

7. Memiş Okuyucu, Maarifimiz ve Geleceğimiz

8. Ali Erkan Kavaklı, En Sevilen Öğretmen Hazreti Muhammed ve Eğitim Metotları

9. Bekir Kuzudişli, Eğitim ve Öğretime Dair 40 Hadis

10. Osman Öztürk, İslam’da Evlat Terbiyesi

11. Mehmet Zeki Aydın, Ailede Ahlak Eğitimi

12. Durak Pusmaz, Ailede Mutluluk Prensipleri

13. Sıtkı Aslanhan, Bilinçli Aile

14. Mustafa K Topaloğlu, Evliliğin Yol haritası

15. Sema Maraşlı, Mutlu Aile Okulu

Ö. TARİH

1. Ahmet Akgündüz, Bilinmeyen Osmanlı

2. Mustafa Armağan, Osmanlı İnsanlığın Son Adası

3. İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet Tekke Münasebetleri

4. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı

5. Koray Şerbetçi, Bir Osmanlı Var İmiş

6. Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu

7. Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet

8. Coşkun Yılmaz, Sultan İkinci Abdulhamit ve Dönemi

9. Vahdettin Engin, Bir devrin Son Sultanı II. Abdulhamid

10. Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin İlgasının Arka Planı

11. Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi

12. Mahmud Şakir, İslam Tarihinden Dersler ve İbretler

13. Davut Nuriler, Sancak’ın Asırlık Hak Mücadelesi

14. Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya

15. Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi

P. ABİDE ŞAHSİYETLER

1. Salih Suruç, Sadakatte Zirve Hazreti Ebu Bekir

2. İbnül Cevzi, Emirül Müminin Hazreti Ömer’in Hayatı ve Tarihi

3. Mustafa Necati Bursalı, Hayâ ve Edep İncisi Hazreti Osman

4. Mahmut Sami Ramazanoğlu, Hazreti Aliyyül Murtaza

5. Ömer Sabuncu, Hazreti Aişe Binti Ebi Bekir

6. Ömer Döngeloğlu, Musab Bin Umeyr

7. Fatih Çınar, Mustafa Taki Efendi

8. İbrahim Baz, Abdülehad Nuri-i Sivasi Hayatı Eserleri Görüşleri

9. Vahit Göktaş, Muhammed Es’ad-ı Erbili Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi

10. Adnan Memduhoğlu, Bir Fakih Olarak İmam Nevevi

11. Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivi

12. Nesimi Yazıcı, Kamil Miras Hayatı ve Eserleri

13. Ethem Cebecioğlu, İmam-ı Rabbani Hareketi ve Tesirleri

14. Bilal Kemikli, Erzurumlu Bilge İmam Muhammed Lütfi Efendi

15. Yusuf Temizcan, Muhsin Kıvamında Yaşamak Abdullah Tivnikli

R. İLMİ ETÜDLER

1. Necdet Çağıl, Kur’an’ın Belagat ve Fonetik Yapısı

2. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Kur’an’ın Belagatı ve İ’cazı Üzerine

3. Mehmet Yalar, Modern Arap Edebiyatına Giriş

4. Yusuf Ziya Kavakçı, İslam Araştırmalarında Usul

5. Rahmi Yaran, İslam Fıkhında İhtiyaç Kavramı ve Kurumsallaşma

6. Hasan Çelikkaya, Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi

7. Mehmet Ünal, Kur’an Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü

8. Cemal Abdullah Aydın, Hadislerin Kaynaklarını Bulma Yolları

9. Cemal Ağırman, Hadis Kaynaklarının Dili

10. Hüseyin Yılmaz, Dini Hitabet ve Mesleki Uygulama

11. Nuri Adıgüzel, İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılar

12. Fethi Ahmet Polat, İslam Tefsir Geleneğinde Akılcı Söyleme Yöneltilen Eleştiriler

13. Ömer Çelik, Tefsir Usulü ve Tarihi

14. Harun Öğmüş, Cahiliye Döneminde Araplar

15. Mehmet Fatih Kaya, Hadis Usûlünde İhtilât

S. TEMEL CİLTLİ ESERLER

1. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Din Kur’an Dili

2. Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t Tefasir

3. İmam Nesefi, Tercüme: Harun Ünal, Nesefi Tefsiri Tercümesi

4. Babanzade Ahmed Naim ve Kamil Miras, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi

5. Yaşar Kandemir, İsmail Lütfi Çakan, Raşid Küçük, Riyazüs Salihin Şerhi

6. Kadı İyaz, (Yaşar Kandemir), Şifa-i Şerif Şerhi

7. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslamiyye ve İstılahat-ı Fıkhiyye Kamusu

8. İmam Nebevi Hazretleri, Hatib eş-Şirbini (Tercüme Soner Duman), Muğni’l Muhtac

Minhacü’t-Talibin Şerhi

9. İmam Gazzali, İhya-ü Ulumi’d Din

10. Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatüs Sahabe

11. Hayredin Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku

11. Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi

12. Hayati Ülkü, İslam Tarihi

13. Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı

14. İmam-ı Rabbani, Mektubat

15. Tahirül Mevlevi, Mesnevi Şerhi