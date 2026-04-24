Aydın Ayhan Güney: Efeler Yolu’nda ikinci kez buluşuyoruz

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, “Bu sene 16-17 Mayıs tarihlerinde Efeler Yolu Ultra Trail’in 2’ncisini düzenleyeceğiz. Toplamda 513 kilometrelik, 27 ayrı köyden geçen Efeler Yolu rotasında koşu severleri patika yarışıyla buluşturuyoruz” dedi.

İzmir Valiliği koordinasyonunda Argeus Travel & Events tarafından 16-17 Mayıs tarihlerinde 2’ncisi düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail’de bu yıl yeni eklenen 100K parkurunun yanı sıra 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K’lık parkurlar her seviyeden sporcuya yarış imkânı sunacak. Farklı zorluk seviyelerini bir arada sunan Efeler Yolu Ultra Trail, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl organizasyonun ilk yılı olmasına rağmen katılımcılardan güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, “Efeler Yolu Ultra Trail ile kadim topraklarda patika koşusu heyecanı yaşadık. Toplamda 513 kilometrelik, 27 ayrı köyden geçen bu rotada doğa ve macera severleri patika koşusuyla buluşturuyoruz. Birbirinden güzel ve dayanıklılığın ön planda olduğu 6 ayrı parkurda kıyasıya mücadeleler veriliyor. Geçen seneki geri dönüşler sayesinde bu sene 100K’lık da yeni parkur heyecanı yaşıyoruz. Bunun yanı sıra 80K, 50K, 30K 15K ve 5K’lık parkurlarımız var. Uzun mesafe ve kısa mesafe olmak üzere her seviyeden sporcu hem doğa güzelliklerini hem de tarihi ve kültürel mirası deneyimleyebilecek” dedi.

Trail organizasyonlarının gelişimine de değinen Aydın Ayhan Güney, “Ülkemizin farklı yerlerinde organizasyonlar düzenleniyor. Her yeni destinasyon, doğa içerisinde kendileriyle mücadele eden koşuculara ülkemizin farklı noktalarını tanıma fırsatı veriyor. Bunun yanı sıra yarışlar bölgeye de çok büyük katkı sunuyor. Spor turizmi ile sezon öncesi ve sonrası yarışların yapıldığı yerlere ciddi anlamda katkı sunuluyor. Yurt içi ve yurt dışından katılan sporcular hem yeni yerler görme imkanı buluyor hem de konaklama, yeme-içme, alışveriş gibi katkılarla bölge esnafına nefes aldırıyor. Bizim de asıl amaçlarımızdan biri bölgenin kalkınmasına destek olmak” dedi.