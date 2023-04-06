Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işçi alacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde www.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) ya da ALO 170 iletişim hattı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Zorunlu hallerde İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü hizmet noktasından da başvuru yapılabilir.

Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup, (www.adu.edu.tr) bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi işlemi Noter Huzurunda 19/04/2023 Çarşamba Günü saat: 10:00’da ADÜ TV üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınav Ziraat Fakültesi Dekanlığında yapılacak ve sınava ilişkin tarih ve saat Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.adu.edu.tr) adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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