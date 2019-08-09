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Aydemir’den ‘Erzurum Paydası’ vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Yasama çalışmaları Erzurum etabı saha istişareleri kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:47
Aydemir’den ‘Erzurum Paydası’ vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Yasama çalışmaları Erzurum etabı saha istişareleri kapsamında ziyaretlerini sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Kentsel dönüşüm ve Erzurum Vizyon 2023 projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.


‘SEKMEN, ERZURUM’A ŞEHİRCİLİKTE UFUK AÇTI’


Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’in, hatıralara damga vuran Erzurum’la, çağdaş örgüdeki Erzurum’u birleştiren ufuk çalışmaları kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Sekmen’in il tarihine geçen çalışmalarıyla Erzurum destansı tarihini tarif ve yarınını tasvir edecek bir imaja kavuştu. Minnettarlığımız sonsuzdur. ‘ dedi.


SUNAR’LA PALANDÖKEN GÜNDEMİ


AK Parti25 ve 26’ıncı dönem Milletvekili Adnan Yılmaz, DOSİAD Yüksek istişare Kurulu Başkanı HüseyinKoçan’la birlikte Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar’ı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ilçedeki yerel hizmetler hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir’in de yer aldığı görüşmede Palandöken halkının beklentileri konuşuldu, ilçede 2023 sürecinde hayata geçirilecek yatırımlar ele alındı.


GAZİLER’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM İNCELEMESİ


Milletvekili Aydemir ve beraberindekiler daha sonra saha çalışmaları düzeyinde Gaziler Mahallesinde incelemelerde bulundu. Semtin kahvehanelerinde dadaşların konuğu olan Milletvekili Aydemir, eski adı Dağ Mahallesi olan mahalde yürütülen kentsel dönüşüm faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu, mahalle sakinlerinin öngörü ve tespitlerini aldı.


Dağ Mahallesi ziyareti gündeminde muhalefet kesimince yürütülen Kaz Dağı ile ilgili spekülasyonlar vardı. Kazdağı provokatörlerine tepki gösteren dadaşlar, “Hangi adımlarında samimiyet, hangi eylemlerinde millet, memleket kaygısı gördük ki?” tespitinde bulundu.


AYDEMİR KAVAKLILARLA BULUŞTU


Milletvekili Aydemir günlük çalışma programı çerçevesinde,Gölbaşı semti, Kavak mahallesinde kahvehaneleri ziyaret etti ve esnafla buluştu. Esnafın ortak bir gönül ve dille; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarlıklarını dile getirdiklerini bildiren Milletvekili Aydemir, ‘17 yıllık kalkınma hamlelerini dillendiren hemşerilerimiz, “Faizci, rantçı baykuşlara inat, Reisimiz ve kadroları etrafında yüreklerimizi kenetledik” mesajını verdiler. Dadaşlara minnettarız. ‘ dedi.


AYDEMİR’DEN ERİHDER’E ÖVGÜ


Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesinde ERİHDER tarafındanErzurum Kongresi’nin 100. yılı hatırasına düzenlenen “Erzurumlu Şahsiyetler Biyografi Sergisine” katıldı. ERİHDER’in kültür, tarih ve sanat alanında önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘ ERİHDER’in Erzurum’u değerleri bağlamında tanıtma gayretlerine minnettarız.’ ifadesini kullandı. Aydemir, daha sonra,TÜRSAB, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bölge Temsil Kurulunu ziyaret edip, yöneticilerle ulaşım bağlamında fikir teatisinde bulundu.


‘EN HAZ VERENİ HEMŞEHRİLERİMİZLE İSTİŞARE ETMEK’


Saha çalışmalarını Cumhuriyet Caddesinde dadaşlarla buluşarak sürdüren Milletvekili Aydemir, Erzincankapı esnafının il sosyal ve ekonomik gelişmesinedair görüş ve öngörülerini paylaştı. Milletvekili Aydemir, “En haz vereni, her zerresinde ayak izinizin olduğu caddede, sokakta hemşerilerimizle kucaklaşmak. Tembihat, takdir, teşvik, teşekkür mesajları kadar tenkidler de değer ifade ediyor. Erzincankapı muhiti bu tarife uygun resimler sundu. Minnettarız. ‘ dedi.


AK KADROYA TEŞEKKÜR


Cumhuriyet caddesi esnafıyla istişare eden Milletvekili Aydemir,Yakutiye eskiBelediye başkanı Ebubekir Gülakar’la kentsel dönüşüm odağında görüş alışverişinde bulundu. Dadaşların da katıldığı istişarede kaydedilen vurguyu dile getiren Milletvekili Aydemir, “Müşterek kanaat: herkes, her kesim Erzurum ortak paydasındakenetlenmeli ve AK Parti kadrolarınca kalkınma adına atılan eşsiz adımlara destek olmalı.’ açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:47
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