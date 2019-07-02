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Aydemir’den basın buluşması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum milli irfan ve vicdan adresidir.

02 Temmuz 2019 Salı 12:34
Aydemir’den basın buluşması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum milli irfan ve vicdan adresidir. Basın camiası bu yüksek asaleti dadaşça bir titizlik ve hassasiyetle ifade eder. Camiamızın dikkatleri siyasetin olduğu gibi Erzurum sosyal ve ekonomik olgularının da şekillendiricisidir. ‘ dedi.


AYDEMİR BASINLA İSTİŞARE ETTİ


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yasama çalışmalarının Erzurum etabında istişare ziyaretlerinde bulundu. İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Özcan Bilgin’in de bulunduğu görüşmede, Erzurum, bölge ve ülke gündemini değerlendirdi, güncele dair tespitlerini aktardı.


BASIN CAMİASI VE DADAŞLIK TÖRE VE TERBİYESİ


Bilgi çağında, şehirlerin sosyal ve ekonomik performansının yükselmesi için tanıtımın mutlak şart olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, tanıtım üslup ve içeriğinin pozitif çıkarımları içermesi gerektiğini belirterek, ‘Mensubu bulunmaktan onur duyduğum basın camiası, olumlu yaklaşım ve destekleriyle, Erzurum’daki her yatırım ve hizmette mutlak pay sahibidir. Erzurum basını bu başarıyı,dadaşlık töre ve terbiyesinden taviz vermemekle sağlamıştır. ‘ dedi.


15 TEMMUZ HATIRLATMASI


İhlas Haber Ajansının, 15 Temmuz’da milli irade duruş ve metanetini an be an yansıtarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde FETÖ iblislerine karşı kaydedilen tarihi diriliş ve destanın kaydedilmesinde büyük emeği bulunduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘İHA Bölge müdürümüz Sayın Türkez’in şahsında İHA camiasına minnettarlığımızı kaydetmek isteriz.’ ifadesini kullandı.


AYDEMİR’İN PAYLAŞIMI


Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Toplumun vicdanını seslendiren, aksettirdiği haber, yorum ya da yazıları cemiyete karşı muhabbetle besleyen adrestir İhlas Haber Ajansı. Bölge Müdürümüz Sayın Türkez’i bu duygularla ziyaret ettik. Başarıları ve hizmet azimleri daim olsun inşaallah. ‘ paylaşımında bulundu.


CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ


24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecini ele alan Milletvekili Aydemir, milli iradenin bir yıl önce tarihi bir karar vererek, Türkiye’nin dünya lideri ülkeler arasına girmesi adına küresel gündeme damga vuran bir duruş sergilediğini vurgulayarak, ‘Yüce Milletimiz, ülkemizin aydınlık geleceği adına 2023’lerden 2071’lere uzanan milli yol haritamızı kaydetmiştir. Nitekim bu tercihle Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.En son yaşadığımız G20 zirvesinde ülkemize gösterilen yüksek itibar, Türkiye’nin yalnız kendi için değil aynı zamanda Dünya’nın kaderini belirleyen hususlarda da söz sahibi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye, ezberleri bozmayı sürdürecek, yeryüzündeki mağdur ve mazlumların da hamisi olma konumunu daha da güçlendirecektir. ‘ dedi.


YÖNETİMDE İSTİKRAR


Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte yönetimde istikrar ortamının oluştuğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, bu durumun ekonomiye de yansımaya başladığını ifade ederek, ‘Şeamet tellallarına inat: Haziran ayında Tüketici Güven Endeksinde yükselişe yol açan en önemli faktörler, finansal piyasalardaki olumlu hava, döviz kurlarında gerileme, faizlerde düşüş, hisse senedi piyasasında yükseliş ve tüm bunları yansıtan CDS primlerindeki gerileme. Ülkemiz, milli iradenin teveccüh ve desteği, yüce milletimizin dualarıyla ekonomik manipülasyonları da aşacak, Millete sevdalı AK hareket, siyasette dirayet, ekonomide bereket kararlılığını devam ettirecektir.’ yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:34
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