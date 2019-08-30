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Aydemir: ‘Tarih vakarımız, kardeşlik şiarımızdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Muhteşem tarihimiz, muhterem zaferlerimiz, muazzez destanlarımızın sırrı: hakka teslimiyet ve tevekkül; vatan, bayrak, ezan, millet ve devlet yolunda can adama kararlılığı; bezmi ezelde verilmiş kardeşlik ahdi; birlik ve beraberlik imanıdır.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:25
Aydemir: ‘Tarih vakarımız, kardeşlik şiarımızdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Muhteşem tarihimiz, muhterem zaferlerimiz, muazzez destanlarımızın sırrı: hakka teslimiyet ve tevekkül; vatan, bayrak, ezan, millet ve devlet yolunda can adama kararlılığı; bezmi ezelde verilmiş kardeşlik ahdi; birlik ve beraberlik imanıdır.’ dedi.


DEVLETİ EBED MÜDDET


‘Yüce Milletimiz tarihimizi; ‘Devleti Ebed Müddet’ fikri, Hakka tapma dirayeti, peygamberimizin övgüsünü almış olmak izzeti, ecdadından tevarüs eden yüksek haysiyetiyle yazmıştır. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Aziz Milletimiz, İslam ahlak ve faziletinin kaydettiği milli gurur ve şuurla 21. asra ve küresel idrake hak ve insanlık dersi vermeye; maddeyi putlaştıran küresel izana vicdan çağrısı yapmayı sürdürmektedir. ‘ değerlendirmesini yaptı.


MİLLİ HASSASİYET VE NİYET


Milletvekili Aydemir, ‘Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoyİstiklal Marşında yer alan,: ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!’ vurgusuyla bize ait ve bize özel bir hassasiyet ve dikkati vurgulamış, yine onun ifadesiyle Yüce Yaradanın ‘askerim’, Hz. Peygamberin ‘Gazi’ dediği yüce milletimiz, can, kan ve şan kardeşliği vakarıyla ‘mescidinin boynuna çan asmaya kalkışanları’ zillete mahkum kılmıştır. ‘ dedi.


EBEDİ AHDİMİZ: KADEŞLİĞİMİZ


Bir mütefekkirin, ‘Bu memleket halkının nikahı Çanakkale’de, Aziziye’de, Kut’ul Amare’de,Galiçya’da, Sakarya’da, Dumlupınar’da kıyılmıştır’ tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Silsilesi kahraman, parolası ‘Müslümanız hakka tapan müslüman’ olan Aziz Milletimizin yegane gücü Kurani kardeşliği, Erzurum’dan Edirne’ye, Sivas’tan Rize’ye, Şırnak’tan İzmir’e vatan sathını şekillendirip, şereflendiren birlik ve beraberliğidir. ‘ ifadesini kullandı.


BEDİR RUHU, MALAZGİRT UFKU


Milletvekili Aydemir, ’Bedir Ruhu, Malazgirt ufku, Çanakkale azmi, Sakarya kararlılığı, Aziziye adanmışlığını bir yüksek karakter ve asaletle ifade eden Milli irademiz, ‘kardeşlik ekseni, Hakka tapma paydasında küresel tarihe istikamet vermeyi sürdürecek; Irak, Suriye, Doğu Akdeniz’deki vakur duruşu, Myanmar’dan Gazze’ye şefkat ve adalet taşıyan hakka tapan millet olma kararlılığıyla hak ve adalet seferini muzafferiyetle devam ettirecektir. ‘ dedi.


‘AMİN! DESİN HEP BİRDEN YİĞİTLER, ‘ALLAHU EKBER! ‘ GÖKTEN ŞEHİDLER’


Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir.’ tespitini ve onun çizdiği 2023 ufkunu yürekten paylaşıyor;


Milli şairimiz Akif’imizin, ‘Yurduma tek düşman ayak basmasın/ Amin! desin hep birden yiğitler, ‘Allahu ekber! ‘ gökten şehidler/ Amin! Amin! Allahu ekber.’niyazıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olarak tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.’ mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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