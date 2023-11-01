Aydemir sonuna kadar haklı! Ayrımcılık yapan zillet

Sebahattin Ayan İstanbul

CHP ve zillet medyasının cumhuriyetin gerçek değerleri olan istikbal ve istiklale vurgu yapanlara duydukları hazımsızlık bir kez daha ortaya çıktı. Muhalefetin sözde amiral gemisi Sözcü gazetesi ve zillet paydaşları, cumhuriyetin yüzüncü yılına yakışan Bayraktar Kızılelma, İHA/SİHA, Togg, aralarında TCG Anadolu’nun da bulunduğu yüz yerli donanma gemisinin boğazdan geçişi ve boğazda yapılan ışıklı dron gösterisini yayımlayarak ‘siz zumba ve valsle oyalanadurun biz buradan devam’ şeklinde paylaşım yapan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir’i hedef tahtasına koydu.

Laiklik mezeleri

Oysa tam da Aydemir’in dediği gibi Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte cumhuriyet kutlamasında mezedekiyle göbek atılması, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İBB’nin milyon liralık konserler düzenlemesi, aralarında eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP’li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de bulunduğu kişilerle içkili ‘cumhuriyet resepsiyonu’ düzenleyerek göbek şovlarıyla cumhuriyeti kutlaması AK Parti hükümetinin ve Cumhur İttifakı bileşenlerinin Türkiye’nin yüzüncü yılında cumhuriyete yakışan bir şekilde yerli ve milli eserlerle dosta düşmana karşı gövde gösterisi yapması vekilin ne kadar haklı olduğunu gösterdi.

Cumhuriyet vals değil

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Parlamenter Gazeteci Yazarlar Birliği Başkanı ve eski AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, şu değerlendirmelerde bulundu: “Cumhuriyet değer üretmektir diyoruz biz. Ve biz bir değer üretiyoruz. Eğer değer üretmiyorsanız cumhuriyeti zaten anlamamışsınız demektir. AK Parti 20 küsur yıldır milletin lehine hep ürettik. Zehranur Hanım’ın söylediği tam da budur. Biz cumhuriyeti ancak böyle kutlarız. Dansla, valsle değil hakiki anlamıyla kutlarız. Zehranur Hanım’ın milletvekili olarak ne yapması lazımdı? Yaptıklarımızı cumhuriyete kattığımız değerleri aktarması lazımdı. Cumhuriyetiniz kutlu olsun. Zaten bunu yapıyoruz. Evet cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. Ama Cumhuriyete nasıl bir katkı sağlamışız biz? Siyasi duruşumuz nedir? Kıyas yapmış o kadar enfes bir kıyas yapmış ki siz ancak dans edersiniz, vals yaparsınız. Biz ise milleti çağlar üzerinden aşırıp muasır medeniyetler noktasına taşırız demiş. Ben de kendisini kutluyorum. Onu hedef tahtası yapanları da hakikatte cumhuriyet düşmanları olarak görüyorum. Bu kadar net.”