0553 313 94 23

Aydemir Esenyurt’ta dadaşlarla istişare etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 23 haziranda gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında Esenyurt etabı çalışmalarına katıldı.

11 Haziran 2019 Salı 14:03
Aydemir Esenyurt’ta dadaşlarla istişare etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 23 haziranda gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında Esenyurt etabı çalışmalarına katıldı. Esenyurt’ta yaşayan Aşkale ve Tekmanlı dadaşlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, seçim sürecini, İstanbul’da AK Parti döneminde gerçekleştirilen hizmetleri ele aldı.


ESENYURT İLÇE BAŞKANLIĞI ZİYARETİ


Milletvekili Aydemir Esenyurt AK Parti ilçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Milletvekili Aydemir, yürütülen seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçede yaşayan Erzurumluların AK Parti ve Cumhur İttifakına büyük teveccüh gösterdiğinin vurgulandığı istişare toplantısında Cumhur ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ınBakanlığı döneminde İstanbul’da gerçekleştirilen 7 devasa yatırım ele alındı.


7 DEVASA YATIRIM


Milletvekili Aydemir, İstanbul’da, sınırları aşan bir övgü kazanan, küresel boyutta ses getiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı, Kuzey Marmara Büyük Çevre yolu gibi 7 devasa yatırımın hayata geçirildiğini hatırlatarak,


“Bütün ezberleri bozan Ak Parti için en kestirme tarif: Söz verdiyse yapar“ tanımıdır. Öyleyse Binali Yıldırım. Çünkü söz verdiyse yapar. AK Parti eser siyasetiyle milli iradeye vefasını sergiliyor 17 yıldır. İnşallah 2023 sürecinde de bu anlayış İstanbul başta olmak üzere tüm ülkede eserlerle ifade bulmayı sürdürecek. “ dedi.


AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ


Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘Esenyurtİstanbul’umuzun mutena semtlerinden.. On binlerce dadaşın ikamet ettiği ilçemizi ziyaret ferahlatan kıvamdaydı. AK Parti Esenyurt İlçe başkanlığımızdaki iştiyakın yüksekliği ve 23 Haziran’a dönük çalışma disiplini mutlu kıldı. Ak kadroya şükran borçluyuz’ açıklamasında bulundu.


AYDEMİR ESENYURT’TA AŞKALELİLERİN KONUĞU OLDU


Milletvekili Aydemir Esenyurt etabı çalışmaları düzeyinde Aşkalelilerin konuğu oldu. Esenyurt’da Aşkaleli dadaşlarınişyerlerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Kardeşlerimizle, “vefa ve hakkı teslim” temalı sohbetten çok şey öğrendik. Hemşehrilerimizin, “Erzurum’un dadaşı, Yıldırım’ın yoldaşı ve dadaşlar için vefa vakti” tespiti çok değerliydi. ‘ yorumunu yaptı.


TEKMANLILARLA BULUŞMA


Milletvekili Aydemir Esenyurt’taki çalışmalarını ev toplantılarıyla sürdürdü. İstanbul Esenyurt’ta yaşayan TekmanlıAhmet Ateş’in evine gerçekleştirilen ziyarette İstanbul seçimleri gündemi odağında Tekman Nostaljisi yaşandı. Ev sahibi Ateş’in annesi tarafından yapılan duanın kendilerine manevi güç kazandırdığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Esenyurt’da mukim hemşehrilerimizin gönülleri öylesine gani ki. Tekmanlı Ahmet Ateş Bey’in annesi sarıp sarmalayan duasıyla ihya etti. Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım bahsinde ortak kanaat şöyle oluştu: Erzurumlular için vakit, ‘Yıldırım Vaktidir’. Allah hepsinden razı olsun. ‘ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:03
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Garanti BBVA Mortgage'den "Önce Sabit Sonra Değişken Faizli Mortgage"
    1. Garanti BBVA Mortgage'den "Önce Sabit..
    2. Nilüfer Hatun’da mezuniyet coşkusu
    3. Erzurum Havalimanı 5 ayda 446 bin 933..
    4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    5. Bursa’da zehir tacirlerine..
    6. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat..
    7. İVME’de ilk imza Sivas’ta atıldı
    8. "Doğu Akdeniz'deki zenginlikler..
    9. Vekili Veli Özcan çalışmaları yerinde..
    10. Burkina Faso’da silahlı saldırdı: 19..
    11. Başından vurulmuş halde bulunan adam..
    12. Tarsus’ta bıçaklı yaralama
    13. İnönü’de mezuniyet coşkusu
    14. Birinci gelmek için pedal çevirdiler
    15. Dinar’da dilenci operasyonu
    16. ABD'den bir ülkeye daha S-400 tehdidi!..
    17. GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde göçmenleri..
    18. Sözlü cinsel taciz şüphelisi polis..
    19. Bilim insanlarını harekete geçiren..
    20. Çin’den ABD’ye Hong Kong uyarısı:..
    21. PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri..
    22. İrfan Buz Samsunspor'da
    23. ANALİZ - Devrim karşıtı güçler..
    24. Büro Memursen’den Yazı İşleri..
    25. Her alanda kullanılan shea butter..
    26. BM'den Yemen'e "Griffiths'in Hudeyde..
    27. Çimento sektörü ihracatını yüzde 60..
    28. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    29. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    30. Nadir bulunan Roma sikkesi 552 bin..
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!