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Aydem’den mesajla uyarı ve sosyal mesafe açıklaması

Aydem Elektrik Perakende Satış A.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:57:06 -
Aydem’den mesajla uyarı ve sosyal mesafe açıklaması

Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş., abonelerine gönderdiği fatura ödeme mesajına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesaj gönderimi, elektrik tedarik hizmeti kapsamında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve borçlu müşterimizin bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır ve yasal bir zorunluluktur" dedi.


Ege Bölgesi’nde faaliyet yürüten Aydem’den yapılan yazılı açıklamada, "Dünya olarak Covid-19 salgını nedeniyle zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerin hassasiyetiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kurum olarak, ülke çapında ve ilgili yasal mercilerin aldığı kararlar doğrultusunda işleyişimizi devam ettirirken ülkemize bu süreçte destek olabileceğimiz durumlara yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Haberlere konu olan kısa mesaj gönderimi, elektrik tedarik hizmeti kapsamında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve borçlu müşterimizin bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Abonelere mesaj bildirimi, yasal bir zorunluluktur" denildi.


Korona virüs salgınını en az hasarla atlatabilmek için kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirdikleri, kamu ile işbirliği içerisinde tüm tedbirleri almaya büyük özen gösterdikleri belirtilen açıklamada, bu kapsamda müşteri ilişkileri merkezlerinde çalışanların ve müşterilerin sağlık ve güvenliği için koruyucu ekipman temin edildiği, hizmet noktalarında, araçlarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin düzenli olarak sürdürüldüğü kaydedildi.


Abonelerin işlemlerini evlerinden çıkmadan www.aydemperakende.com.tr adresinden, e-Devlet üzerinden ve dijital bankacılık üzerinden yapabildiği hatırlatılan açıklamada ayrıca, "Bu süreçte müşterilerimizden içeriye sırayla girmelerini ve her zaman çevrelerindeki kişilerle aralarına en az 1 metre mesafe bırakmalarını rica ediyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla müşteri ilişkileri merkezlerimizde zorunlu maske uygulamasını başlattık. Bu süreci el birliği ile atlatacağımıza inanıyor, sağlıklı günler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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