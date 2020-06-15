  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Aydem Yenilenebilir Enerji'den "saygı" temalı ilk sürdürülebilirlik raporu

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:43:02 -
Aydem Yenilenebilir Enerji'den "saygı" temalı ilk sürdürülebilirlik raporu

ANKARA (AA) - Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, yayınladığı ilk sürdürülebilirlik raporunda "insan hayatı, çevre ve topluma saygı" temasını işledi.

Aydem'den yapılan yazılı açıklamada, iş hayatına, çevreye ve topluma "saygı" yaklaşımının benimsendiği raporun, kurumun "Hayat için Enerji" vizyonu kapsamında imza atılan çalışmalara yer verdiği belirtildi.

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin sürdürülebilir, yenilikçi ve insan odaklı çalışmalar sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan hayatı, çevre ve topluma 'saygı' temasının işlendiği raporda, şirketin 25 yıllık güçlü geçmişinden aldığı sorumlulukla daha sürdürülebilir bir dünya için yürüttüğü faaliyetler, yaptığı çalışmalara yer verildi.Sürdürülebilirlik stratejisini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) benimseyerek dünyanın ortak gündemi ile uyumlu hale getiren Aydem Yenilenebilir Enerji, yayınladığı ilk raporunda Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya, yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve gelecek nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya odaklandığını vurguluyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi İdris Küpeli, "Hayat için enerji, vizyonumuz doğrultusunda, insanlarımızın hayatlarına fayda sağlayacak gerçek beklentilere dokunan, çevresine duyarlı, hayatın her anına enerji katan çalışmalara imza atmayı temel öncelik ve görevlerimiz arasında görüyoruz. Çalışanlarımızdan, müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan aldığımız güçle küresel hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı