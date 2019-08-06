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Aydem ve DenizBank çiftçiler için iş birliği yaptı

İş birliği kapsamında, çiftçiler, Aydem Müşteri İlişkileri Merkezleri'nden Üretici POS aracılığıyla yapacakları ödemelerde 3 ay vade ve sıfır faiz avantajı elde edebiliyor, otomatik ödeme talimatı verebiliyor ve faturalarını hasat dönemine erteleyebiliyor

06 Ağustos 2019 Salı 09:35
Aydem ve DenizBank çiftçiler için iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - DenizBank ile Aydın, Denizli ve Muğla illerinde görevli elektrik tedarik şirketi olarak hizmet sunan Aydem, iş birliğine gitti.

Aydem ve Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, tarım sektörünün gelişmesi yönünde sürdürdüğü yoğun faaliyetler ile özel bankalar arasında öne çıkan DenizBank ve enerji sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Aydem'in hayata geçirdiği iş birliği kapsamında, çiftçiler, Aydem Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden (MİM) Üretici POS aracılığıyla yapacakları ödemelerde 1 Ağustos’tan itibaren 3 ay vade ve sıfır faiz avantajı elde ediyorlar.

Üretici Kart kullanıcıları, fatura ödemelerini hasat dönemine erteleyip özel faiz oranlarından faydalanırken, Aydem ve DenizBank işbirliği aynı zamanda, otomatik tarımsal kurum ödemelerinde yüksek tüketimli elektrik faturası bulunan Aydem müşterileri için Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile de kolaylık sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan, DenizBank olarak Türk tarımının modernizasyonuna destek vermek ve tarımsal üretimde verimliliği artırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üretici Kart ve tarım kredilerimizle sektöre sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesini, AB standartlarında tarımsal üretimle rekabet gücümüzün artırılmasını destekliyoruz. Tarıma yaptığımız büyük yatırımlar ve üreticimize tanıdığımız önemli avantajlarla, özel sektör bankaları arasında ilk sırada yer alıyoruz. Aydem iş birliğimiz ile de üreticilerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi çalışmalarımız, önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek."


- "Tarımsal sulama müşterilerimizin yaralarına derman olacağına inanıyorum"


Aydem Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir de DenizBank ile 2014 yılında ilkini hayata geçirdikleri müşteri odaklı kampanyalarına, yenilerini ekleyerek sektör için önemli adımlar atmaya devam ettiklerini bildirdi.

Demir, şu değerlendirmelerde bulundu: :

"Söz konusu iş birliği kapsamında Üretici Kart sahibi çiftçiler, elektrik fatura ödemelerini 3 ay faizsiz ertelemeyle yapabilecekler. Böylece hasat sonuna veya daha da sonrasına kadar elektrik faturaları için ödeme yapmayacaklar, gecikme faizi ödemeyecekler ve enerji borçları nedeniyle kesinti riski yaşamayacaklar. Bu kampanya, müşterilerimize çok çeşitli faydalar sağlayacak ve tarımsal sulama müşterilerimizin yaralarına derman olacağına inanıyorum. Bölgemizde yaygın olarak sulu tarım çalışmaları yapılıyor ve bu suyu tarlalarına ulaştırana kadar harcanan enerji, çiftçi maliyetini artıran bir unsur oluyor. Bizler de çiftçilerimizin zor günlerinde onlara destek olmak amacıyla elektrik fatura ödemelerinde kolaylık sağlayacak kampanyamızı yenileyerek sürdürüyoruz. Tüm Aydem Müşteri İlişkileri Merkezleri'ne POS cihazlarının kurulumu yapılmıştır ve Üretici Kart sahipleri elektrik fatura ödemelerini kolayca yapabilmektedir."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:35
  1. Aydem
  2. Denizbank

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