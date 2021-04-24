Ayda 9 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar! "Günde 300 TL veriyoruz ama bulamıyoruz"

Pandeminin başlamasıyla birlikte son bir yıldır lokantalar evlere servis hizmetine ağırlık verirken ‘motokurye’ler de yollarda daha çok görülmeye başladı. Son dönemde yüzbinlerce kişiye ekmek kapısı olan sektörde motokurye krizi yaşanıyor. Özellikle Getir, Trendyol, Migros, Carrefoursa gibi firmaların eve servis sektöründe ağırlığını artırarak ‘iyi motorcular’la anlaşmasının diğer esnafı zora soktuğı iddia edildi. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, dönerci esnafın günlük 300 TL verdiği hâlde sipariş götürecek motorcu bulamadığını söyledi.

Sektörde ciddi bir motokurye ihtiyacı olduğunu ifade eden Mercan, “Pandemiden önce yollarda çok motorcu görmezdik şimdi araçtan çok motor var adeta. Pandemiyle birlikte Yemeksepeti, Trendyol, Getir'e talep arttı. Sektör içinde hizmet aldığımız motokuryeler bu alana kaydı. Tecrübesiz, genç yaştakiler bize kaldı” dedi. Motorcu problemi sebebiyle kebap dükkânlarını kapatanlar olduğunu söyleyen Mehmet Mercan, bu dönemde işler sürsün diye ev halkının bile motor kullanmaya başladığını, eşlerine destek veren kadınların da motokuryelik yaptığının altını çizdi.

9 bin TL'ye eleman bulamıyorlar

Moto kuryelerin Getir, Trendyol gibi firmaları tercih etmesinde yüksek maaş ve bahşişin etkili olduğuna işaret eden Mehmet Mercan, “Bizde maaş onlara göre düşük olduğu için gidiyorlar. Sektörde motorcu yok. ‘Ben motorcu olurum abi, ehliyetim yok, sigorta da istemem, kaza yapmam’ diyen acemiler geliyor. Günde 300 TL veriyoruz, aylık 9.000 TL eder. Günlük 300 TL yevmiyeye adam arıyoruz ama bulamıyoruz” diye konuştu. Türkiye’de 100 bin döner işletmesi olduğunu, herbirinin kapısında bir tane olsa en az 100 bin motokuryeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Mercan, motokuryelerin Getir gibi firmalardan 10 bin TL ve üstü para kazandığını söyledi.

Devlete çağrı

Genç araç sürücülerinin motorculara saygısının olmadığını da belirten Mehmet Mercan, “Bu alanda farkındalık oluşturmak lazım” derken, ekmek parası için koşturan acemi kuryelerin kazaya davetiye çıkardıklarını ifade etti. Mercan, “Ciddi ölümler var. Bu ölümler kimsenin dilinde değil. Devletin bu işe el atması lazım. Hem kazaların önlenmesi hem de sektörün ihtyacına göre eğitimlerin verilmesi lazım. Bu alanda rant fazla” değerlendirmesini yaptı.

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, pandemi döneminde zarar eden işletmelerden yüzde 14-15 komisyon aldığını söylediği ‘Yemeksepeti’ni eleştirdi. Yemeksepeti’nin sektörün meselelerine eğilmesi gerektiğini ifade eden Mercan, “Günde 100 paket servisi yapıyorsan bunun 60 tanesi Yemeksepeti üzerinden gidiyor ama Yemeksepeti, işletmelerin sorunlarına kulak asmıyor” diye konuştu. Mercan, Yemeksepeti’nde yaşanan kişisel veri problemine de dikkat çekti.