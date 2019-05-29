0553 313 94 23

AYD: “Bayramın ilk günü AVM’lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor”

AYD’den Ramazan Bayramı’nın ilk gününde AVM’lerin tatil olması yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:31
AYD: “Bayramın ilk günü AVM’lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor”

AYD’den Ramazan Bayramı’nın ilk gününde AVM’lerin tatil olması yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi. Açıklamada “Bayram tatili dolayısıyla AVM’lerin her zamankinden fazla turist ziyaretçi ağırlama potansiyeli de unutulmamalıdır” denildi.


Ramazan Bayramı’nın ilk gününde AVM’lerin tatil olması yönündeki ortaya atılan çeşitli görüşler üzerine, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden (AYD) şu açıklama yapıldı:


“Alışveriş merkezlerimiz artık ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın sosyalleştikleri, kültürel faaliyetlerde bulundukları mekanlar olarak hayatımızda yer alıyor. Dolayısıyla bayram günlerinde bu özellikleri ile daha da öne çıkan AVM’lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor. Öte yandan ülkece çok çalışmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Nasıl turizm sektörünün bu günlerde canlanması bekleniyorsa aynı şekilde Türkiye’nin ve perakende sektörünün alışveriş ile hayatiyetini geliştirmesi de doğal bir durumdur. Bayram tatili dolayısıyla AVM’lerin her zamankinden fazla turist ziyaretçi ağırlama potansiyeli de unutulmamalıdır. Ancak bu konuda takdir ve yetkinin valilerimizde olduğunu belirtir, AYD olarak alınacak her türlü karara tüm üyelerimizin saygı duyacağını ifade etmek isteriz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:31
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ensari, ağabeylerinin baktığı kardeşlere misafir oldu
    1. Başkan Ensari, ağabeylerinin baktığı..
    2. Sahil Güvenlik Komutanlığı-İstanbul..
    3. Oğlunun cenazesinde sinirlendiği olay..
    4. Murzioğlu: “Bizim tek odağımız ekonomi”
    5. Tarihi hamam kültürüne ilgi artıyor
    6. Şampiyonlar Ligi şampiyonu başkentte
    7. YPG/PKK'lı teröristler, Tel Rıfat'ta..
    8. Belediye Başkanı Arı, çalışma..
    9. Nevşehirli kadınlar hem meslek..
    10. Kadın avukatın etek boyu, duruşmada..
    11. New York borsası düşüşle açıldı
    12. TEM’de yangın paniği
    13. Polisten bayram tatiline gidecek..
    14. "Yaptığımız her işin arkasında bir..
    15. KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı
    16. Suriyeli genç, yolda bulduğu 17 bin..
    17. Sibel öğretmenden anlamlı hareket
    18. İsrail siyasetinde kritik saatlere..
    19. Osmangazi ve Gemlik’te su kesintisi
    20. Yükümlülere gıda ve ayakkabı yardımı..
    21. Vanlı Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    22. Enerjilerini güneşten alacaklar
    23. Bakan Selçuk: "İstanbul bize..
    24. Klor gazının sızdığı tanklarda..
    25. AOSB’den 5 firma “Sanayinin Devleri”..
    26. 45 yıl sonra gelen madalyalar..
    27. Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu..
    28. Barajda boğularak ölen çocuklar..
    29. Şehr-i Can’da Ramazan Akşamları 30..
    30. İlahiyat Fakültesi Akademik genel..
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor