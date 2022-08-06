Ayçiçekte fiyat belli oldu

Tarım Kredi Kooperatifleri, 2022 yılı ayçiçek alım fiyatını açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin açıkladığı ayçiçek alım fiyatı, çiftçinin tepkisini çekti. Tarım Kredi Kooperatifleri, 2022 yılı ayçiçek alım fiyatını, ton başına sözleşmeli olan çiftçilerden 10.750 TL’den, sözleşmeli olmayan çiftçilerden ise 10.450 TL’den alacak.

Ayçiçeği alım fiyatı genellikle buğdayın 1,5 katı kadar açıklanırken, Tarım Kredi Kooperatiflerinin açıkladığı ayçiçek alım fiyatı düşük bulundu. Buğday alım fiyatı prim desteği ile birlikte 7450 TL/ton olarak açıklanırken, bu pariteye göre de ayçiçek alım fiyatının 14 ile 15 bin lira arasında olması gerektiği kaydediliyor.

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Tarım Kredi Kooperatiflerinin belirlediği ayçiçek alım fiyatını, çiftçiler Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun açıklamalarından öğrendi. Durmuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ayçiçek alım fiyatı ton başına sözleşmeli olan çiftçilerimize 10.750 TL sözleşmesi olmayan çiftçilerimiz 10.450 tel olarak belirlenmiştir” dedi.