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Ekonomi Ayçiçek yağını bedavaya vermeye başladı ama bir şartla! Görenler gözlerine inanamadı
Ekonomi

Ayçiçek yağını bedavaya vermeye başladı ama bir şartla! Görenler gözlerine inanamadı

Ayçiçek yağı fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bir telefon bayi 1 litrelik yağları promosyon malzemesi yaptı. Telefon bayi, hattını değiştirene ayçiçek yağı hediye etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 14:33:00 -
Ayçiçek yağını bedavaya vermeye başladı ama bir şartla! Görenler gözlerine inanamadı

Bunu da gördük. Tarife değiştirene yeni hat alana bedava sıvı yağ. Yurdum insanı pratik zekalı...Fiyatlar uçunca, ayçiçek yağını böyle promosyon malzemesi yaptı

Yeni Çağ'da yer alan habere göre, yurdum insanı hemen pratik zekasını kullanıp ayçiçek yağını promosyon malzemesi yaptı. Nedeni ise belli, fiyatların uçması. Ayçiçek yağının bir kaç yılda litresinin 40 lirayı bulması esnafın promosyonda zincirleri kırmasına neden oldu. Onun işte en güzel örneği bir telefon bayinde yaşandı. Dükkanın önüne 40 lira olan yağdan dokuz tane dizen esnaf, "Tarifesini değiştirene ve yeni hat alana 1 litre sıvı yağ bedava" yazdı.

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